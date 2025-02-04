Школьники СКО приняли участие в конкурсе профессионального мастерства

Соревнование, посвященное Году рабочих профессий, проходило в КГУ «Тимирязевский агротехнический колледж» и было нацелено на популяризацию технических специальностей и рабочих профессий среди молодежи.

Конкурс проводился по двум компетенциям: «Организация питания» и «Механизация сельского хозяйства». Одни участники соревновались в приготовлении блюд, другие – в мастерстве управления трактором. Участвовали учащиеся одиннадцати школ района.

В заключение был подписан меморандум о сотрудничестве с ведущим агроформированием райо­на – ТОО «ЕсейАгро». Проходить практику и развивать профессиональные навыки школьники Тимирязевского района теперь смогут на базе реального производства.