Школу акынов открыли в ВКО

Культура
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Усть-Каменогорске создали творческую площадку для передачи школьникам и студентам народной традиции айтыса, передает Kazpravda.kz

Фото библиотеки им. А.С. Пушкина

Как сообщили в областной библиотеке им. А.С. Пушкина, школа акынов стала первым проектом в большой программе по сохранению в регионе устной народной памяти и литературно-поэтического наследия. Здесь предусмотрено три отделения: «Искусство акына», «Поэзия», «Ораторское мастерство».

Для занятий в новой творческой мастерской выбрали форму наставничества и поддержки со стороны виртуозов домбры. Опытные мастера помогут ученикам найти свой литературно-поэтический стиль, освоить искусство импровизации, жанры айтыса, виды поэзии.

Своему новому проекту в Пушкинке присвоили имя Актана Нурбаева – талантливого представителя Катон-Карагайского района. В следующем году общественность отметит его 100-летие. В 1960-х годах о поэтическом творчестве Актана Нурбаева рассказали областные и республиканские газеты, в свет вышли его сборники «Сырымды айтам» и «Айтып өткен ақында арман бар ма...».

«Главные темы произведений Актана Нурбаева – природа и люди родного края, - рассказали в библиотеке. – Поэт был примером бережного отношения к казахским традициям и на востоке страны внес заметный вклад в искусство айтыса».

#школа #ВКО #акын

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