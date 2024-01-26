Штирлиц vs Достоевский

У этого издания оказалась очень интересная история. Шел 1968 год: корреспондент всесоюзной газеты «Правда» Юлиан Ляндрес, отработавший несколько месяцев на Кубе, был отправлен в качестве военного корреспондента на несколько месяцев во Вьетнам и Лаос освещать военные действия. К тому времени этот журналист, известный своей фанатичной любовью к Хемингуэю, копировавший его бородку, мятые клетчатые пиджаки и цепочку на щиколотке, уже напечатал несколько романов, среди которых было и первое произведение о разведчике Исаеве «Пароль не нужен». Но пока автора этих книг, писавшего под псевдонимом Семенов, знали далеко не многие. До будущей звездной славы и начала съемок фильма «Семнадцать мгновений весны» оставалось еще несколько лет.

– После возвращения из Вьетнама в ноябре 1968 года журналистская судьба занесла Юлиана Семенова в Семипалатинск, где с размахом проводили юбилейные торжества в честь 250-летия города. Писатель знал, что в старом центре этого казахстанского города есть маленький двухэтажный домик, в котором во время ссылки жил Федор Достоевский. В 1965 году в этом историческом здании открыли библиотеку № 15, а чуть позже присвоили ей имя классика. И вот для этой-то библиотеки Юлиан Семенов специально привез с собой подарок – роман «Преступление и наказание» на испанском языке, выпущенный в Национальном издательстве Кубы, – рассказывает сотрудник музея Алла Белякина.

И никто не знал, что ровно через три года судьбы и дарителя, и получателя этой книги круто изменятся. В 1971 году начались съемки легендарного сериала о судьбе разведчика «Семнадцать мгновений весны». А автор романа, по которому снят фильм, станет настоящей книжной суперзвездой, чьи политические детективы печатались мил­лионными тиражами.

– В том же 1971 году маленькая семипалатинская библиотека из рядового книгохранилища в историческом доме была реорганизована в литературно-мемориальный музей Достоевского – единственный вне пределов родины всемирно известного писателя, – отмечает Алла Белякина.

Даря эту книжку библиотеке, мастер политических детективов, профессионально работающий с архивными документами, и не подозревал, что оставляет роман в дар будущему музею.

На авантитуле книги остался автограф: «Книга «Преступление и наказание» (Ф. М. Достоевского) на испанском языке, изданная в Гаване, привезена мною с острова Куба в 1968 году для библиотеки им. Достоевского в г. Семипалатинске. 10 ноября 1968 года. Ю. Семенов».