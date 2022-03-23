Оборудование морского терминала под Новороссийском, через который идет нефть Каспийского Трубопроводного Консорциума, пострадало в результате шторма. Об этом говорится в пресс-релизе компании, сообщает Kazpravda.kz.

Сообщается, что по результатам водолазного обследования комплекса оборудования выносных причальных устройств (ВПУ) на Морском терминале (МТ) под Новороссийском после шторма выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2.

"Указанные повреждения являются критическими и не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию устройства. В этой связи КТК вынужден приостановить эксплуатацию указанного ВПУ.

В распоряжении КТК имеется аварийный комплект для замены необходимых шлангов. Однако контрактование поставки запчастей ВПУ в текущей конъюнктуре рынка может вызвать значительные затруднения. В этой ситуации руководство Консорциума вынуждено сообщить о возможном снижении объема транспортировки нефти втрое от заявок грузоотправителей на ближайшую перспективу.

Проведение ремонта, вероятно, займет продолжительный период времени в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, а также ожиданием номинации танкеров для промывки", – говорится в сообщении.

Справочно:

Трубопроводная система КТК – один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 км; по этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ) позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Акционеры КТК:Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО «Транснефть» (доверительное управление) – 24%, «КТК Компани» – 7%, АО НК «КазМунайГаз» – 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, LUKARCO B.V. – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holdings Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.