Штраф за спекуляцию

За нарушение антимонопольного законодательства наказан карагандинский аэропорт Сарыарка.

Недавно департамент Агентства по защите и развитию конкуренции провел расследования по фактам завышения цен на авиационное топливо. В результате ведомство выявило, что аэропорт установил монопольно высокие цены на ГСМ для самолетов, которые выполняли внутренние рейсы. Это происходило в течение 2018-го и 2019 годов.

Антимонопольщики открыли административное дело и передали собранные материа­лы в суд. Он признал аэропорт Сарыарка виновным в нарушении статьи 174 Предпринимательского кодекса и оштрафовал на 31,1 млн тенге. Также суд постановил конфисковать у воздушной гавани Караганды незаконно полученный монопольный доход в 50,2 млн тенге.

Руководство аэропорта признало факт нарушения и добровольно перечислило деньги в госбюджет.