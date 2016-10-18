Шубы и деньги пытались незаконно провести в Казахстан

На МЦПС "Хоргос" пресечена попытка провоза дюжины незадекларированных женских шуб, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДГД по Алматинской области.
"17 октября в 18.00 в зоне таможенного контроля КПП "СЭЗ" "Хоргос – Восточные ворота" Департамента государственных доходов по Алматинской области при прохождении таможенного контроля у гражданки Республики Казахстан 1963 года рождения были обнаружены изделия из меха (шубы женские) в количестве 12 штук.
В настоящее время проводятся мероприятия по определению таможенной стоимости данных товаров", – рассказали в ДГД.
Также на КПП Жаркент таможенного поста Алтынколь Департамента государственных доходов по Алматинской области 13 октября 2016 года пресечены попытки незаконного провоза денежных средств физическими лицами.
Не была задекларирована наличная валюта – $10 000, 4050 юань КНР и 100 600 тенге.
В настоящее время идет проверка, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за недостоверное таможенное декларирование денежных средств.