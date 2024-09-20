Власти Будапешта готовятся к пику наводнения

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Пик наводнения в венгерской столице ожидается в субботу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

В четверг вода не доходила до указателей на пристани прогулочных катеров перед зданием венгерского парламента, а в пятницу почти полностью их покрывает. Фонарные столбы и светофоры на набережной тоже глубже ушли под воду по сравнению с предыдущим днем, теперь река покрывает их на высоту примерно 1,5 метра.

На незатопленных участках набережных немало туристов.

Власти города готовятся к пику наводнения, который ожидается в субботу: с начала недели закрыты нижние набережные, с пятницы поезда метро не останавливаются на станции, вестибюль которой находится напротив здания венгерского парламента с противоположной стороны реки, запрещен также проход и проезд на остров Маргит на Дунае в центре города.

Как заявил на брифинге в пятницу после заседания оперштаба по наводнению премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, если прогнозы оправдаются и в ближайшие дни не будет сильных осадков, то уже в следующий четверг «можно будет повесить резиновые сапоги на гвоздь».

Высота нижних набережных в Будапеште составляет около 6 метров, максимальный уровень Дуная ожидается в субботу и составит около 8,5 метра, что на полметра ниже, чем разлив в 2013 году. Обычный уровень Дуная в центре города - 3,5 метра.

Ранее Орбан из-за наводнения отменил все международные дела, в том числе речь в Европарламенте, где он должен был представлять программу венгерского председательства в ЕС.

Вчера почти тысячу человек эвакуировали в Италии из-за затоплений. По информации газеты Repubblica, спасательные службы эвакуировали людей из опасной зоны затоплений в итальянской области Эмилия-Романья.