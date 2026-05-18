Кадеты показали класс

В ходе соревнований школьники показали свои навыки в военно-патриотической и физической подготовке, ловкости и командном взаимодействии. Участники пробежали стомет­ровку, продемонстрировали свое мастерство при сборке автомата, умение быстро надевать общевойсковой защитный комплект и в этом облачении и противогазе преодолевать огненное препятствие с ящиком боеприпасов.

Завершилось прохождение маршрута оказанием медицинской помощи, переносом раненого, бросками в цель гранаты и стрельбой по мишеням. По сумме набранных баллов была выявлена команда-победитель.

Начальник управления воспитательной, идеологической, кадровой работы департамента Пограничной службы КНБ РК по Алматинской области полковник Фархад Джалмагамбетов отметил, что ранее такие мероприятия проводились в школах, а теперь их уровень поднят до региональных игр, которые также планируется сделать традиционными.

– У нас во многих школах есть тематические классы, и мы готовим из этих ребят будущих пограничников, – рассказал он. – В этом году призыв уже завершился, в Алматы он прошел успешно, 10 мая новобранцы были приведены к военной присяге и будут полтора месяца проходить общую подготовку. Далее их направят в подразделения, непосредственно охраняющие государственную границу.

Классный руководитель кадетского класса из Каскелена Каршига Маратова поделилась, что их класс был создан два года назад, в нем обучаются как мальчики, так и девочки. Кроме обязательной школьной программы с учениками проводятся дополнительные занятия по физической и военной подготовке. Полученные навыки ребята и демонстрируют на «Пограничных играх».

– Дополнительные занятия помогают прививать ребятам навыки работы в команде, это повышает их стремление к сплочению и укреплению дисциплины. Учеба в кадетских классах считается престижной, поэтому среди желающих в них обучаться проводился конкурсный отбор. Большинство учеников по окончании школы намерены встать в ряды защитников Отечества, – подчеркнула Каршига Маратова.

Почетными гостями мероприя­тия стали представители департамента Пограничной службы КНБ РК по Алматинской области, управления образования Алматы, члены Алматинского городского филиала РОО ветеранов-пограничников «Застава тарландары», воины-«афганцы». Они выступили со словами напутствия и по итогам соревнований вручили награды победителям.