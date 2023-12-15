Силен бобер

Общество
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

В Западно-Алтайском заповеднике решили внимательно присмотреться к активно осваивающим тайгу бобрам.

фото с сайта Западно-Алтайского заповедника

Проект нешуточный. На протяжении трех лет научным сотрудникам предстоит установить фотоловушки, понять ареал обитания бобров, проследить, как меняются его границы. И главное – выяс­нить, какое влияние оказывают зверьки на заповедную экосистему.

В свое время семейки бобровых хозяйничали на всем Казахстанском Алтае – об этом говорят названия местных сел и рек. Однако в XIX–ХХ веках промыс­ловики свели популяцию практически на нет – роковую роль сыграла мода на бобровые шапки, шубы, воротники. В 1960-х ученым пришлось даже специально завозить лесных обитателей на Алтай, выпускать в местные речки. Долгий период зверек оставался крайне малочисленным. На российской части Алтая его до сих пор охраняют как крас­нокнижный вид. Каждый кадр, сделанный в дикой природе фотоловушками или фотографами-натуралистами, для ученых на вес золота – их очень мало!

На Казахстанском Алтае активность бобровых стали замечать лет 10–12 назад. Первыми о беспокойных соседях рассказали лесопользователи: из-за плотин, возведенных этими «строителями», началось заболачивание участков, пришли в негодность лесовозные дороги.

– С точки зрения лесоводства есть негативное воздействие, – дал комментарий директор Алтайского филиала КазНИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации доктор сельскохозяйственных наук Андрей Калачев. – Строительство плотин приводит к длительному затоплению участков с имеющимися насаждениями. Как правило, ни пихта, ни береза, ни осина не выдерживают и гибнут. Два таких места можно увидеть, например, по трассе Усть-Каменогорск – Риддер. Картина показательная: деревья погибли, засохли, в результате сильных ветров идет их вывал с корнем или ломаются стволы. Образуются ветровалы, буреломы, которые являются очагами распространения болезней и вредителей.

На сегодня в Западно-Алтайском заповеднике бобры застолбили для себя берега Черной и Белой Убы и даже добрались до высокогорного озера Кедрового. Инспекторы повсеместно отмечают их хатки, запруды, плотины. По словам Анд­рея Калачева, зубы у этих зверьков, как ножи – молодые осинки они заваливают за 5 минут, с деревом диаметром до 70 см справляются за ночь – остаются только обточенный пенек и гора стружек. Не зря их сравнивают с домовитыми хозяе­вами, принцип бобровых – все в дом!

На протяжении лета и осени, вплоть до снега, каждая семейка обустраивает свою хатку. Сооруженные ими капитальные плотины приводят к подъему уровня воды иногда больше двух метров! Озерцо, соответственно, не промерзает даже в 30-градусные морозы, вход в хатку остается всю зиму открытым. И хищникам не добраться.

– Каждая семья на зиму обязательно создает запас корма, – рассказали в природоохранном учреждении. – Боб­ры не впадают в спячку, но в холодное время становятся домоседами, почти не появляются на поверхности воды. Путешествуют они только до своей кладовочки, чтобы взять запас питания из веток и стеблей.

Вплоть до 2028 года в заповеднике планируют исследовать влияние лесных оби­тателей на экосистему Западного Алтая. Только после этого будет принято решение о целесообразности регулирования численности популяции. В научной среде, к слову, существуют разные точки зрения. Многие зоологи подчеркивают важную роль бобров в создании благоприятной экологической среды: они поддерживают уровень воды в реках, способствуя развитию пойменных лугов, создают условия для видового разнообразия птиц, рыб, насекомых.

#заповедник #бобры #экосистема #Западный Алтай

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