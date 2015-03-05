Статьи Симпозиум финконтроля Глеб МАЛЫХ, Вена

Мероприятие прошло с участием заместителя генерального секретаря ООН Ву Хонгбо, руководителей высших органов финконтроля (ВОФК) из 75 стран мира, а также представителей ряда авторитетных международных организаций. Участники обсудили роль ВОФК в обеспечении эффективного и прозрачного использования бюджетных средств в целях содействия социально-экономическому развитию государств.

В рамках подготовки Повестки развития ООН отмечена важность более активного участия ВОФК в вопросах обеспечения прозрачного и эффективного государственного управления. Отмечена необходимость развития взаимодействия ВОФК стран – участниц ИНТОСАИ по вопросам совместной разработки важных теоретических вопросов государственного аудита, а также противодействия коррупции и мошенничеству при использовании бюджетных средств.



В рамках симпозиума состоялись двусторонние переговоры Козы-Корпеша Джанбурчина с руководителями высших органов финконтроля Азербайджана, Беларуси, Индии, Индонезии и Нидерландов. Основное внимание в ходе беседы с вице-президентом Суда счетов Нидерландов Арно Виссером уделено вопросам повышения квалификации работников Счетного комитета и обмена опытом.