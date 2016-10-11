Символичный подарок

Очередной день рождения Атырау отметил 8 октября. В городе прошла масса праздничных мероприятий, тон которым задали активные горожане. Одни проплыли по Уралу на байдарках, другие совершили массовый забег, третьи «оседлали» велосипеды и мотоциклы.
Не обошлось и без подарков любимому городу. У центрального моста открылась архитектурная композиция в виде станка-качалки, ставшей отныне символом Атырау. Конструкция динамичная, то есть с помощью механического привода может работать 24 часа в сутки.
Порадует горожан и другой подарок – на набережной Урала открылся музыкальный фонтан. Поздравляя жителей и гостей города, аким Атырауской области Нурлан Ногаев сообщил о создании большой диалоговой площадки, где каждый сможет в режиме онлайн получить ответы на все интересующие вопросы, а также внести свои предложения по улучшению города.
– В нынешнем году было проделано много работы, направленной на улучшение жизни жителей области, но предстоит решить еще много вопросов. Призываю каждого жителя Атырау к ответственности за чистоту и красоту города. Тогда мы сможем добиться положительных изменений, – сказал руководитель региона.
В честь праздника на площади Махамбета и Исатая прошли выставки ремесленников, концерт этнокультурных объединений, фотовыставка и спортивные состязания. Также состоялись концерты местных и республиканских эстрадных исполнителей. Атыраусцев также поздравили призеры Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро – боксеры Василий Левит и Адильбек Ниязымбетов.
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