Так, со строительством первой общеобразовательной школы в рамках национального проекта «Келешек мектептері» ознакомился сенатор Ернур Айткенов. Объект возводится в активно развивающемся микрорайоне «Достык» города Павлодара. Проект направлен на создание современной, безопасной и доступной образовательной среды, соответствующей новым требованиям к качеству образования и условиям обу­чения. На сегодняшний день завершено около 80% работ, а ввод в эксплуатацию намечен к началу нового учебного года.

В ходе осмотра сенатор отметил значимость государственной инициативы и подчеркнул, что строительство новых школ способствует укреплению человеческого капитала и устойчивому развитию регионов.

– Как отметил Глава государства, школа – это важнейшее звено в формировании интеллектуального и духовного потенциа­ла нации. Именно здесь закладываются основы человеческого капитала, воспитывается гражданская ответственность и формируется культура знаний. Проект «Келешек мектептері», инициированный Президентом, направлен на создание современной, безопасной и комфортной образовательной среды. Уверен, что такие школы станут эталоном нового уровня учебной инфраструктуры, отвечающего самым актуальным потребностям времени, – отметил Ернур Айткенов.

В здании предусмотрены современные учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, актовый и спортивный залы, благоустроенные дворовые территории. Также формируется квалифицированный педагогический состав и комплектуются учебные классы. Сенатор подчеркнул, что реализация проекта «Келешек мектептері» находится в центре внимания Парламента с целью качественного исполнения поручений Главы государства.

Сенатор Ольга Булавкина приняла участие в мероприятии, приуроченном ко Дню поля, которое прошло в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области. В рамках события была организована выставка элитных семян, перс­пективных сортов и гибридов, а также продукции плодово-ягодных культур, выращенных с применением современных агротехнологий. Участники ознакомились с последними научными разработками в сфере растениеводства и обменялись практическим опытом по вопросам повышения урожайности и устойчивости сельскохозяйственных культур.

Особое внимание было уделено актуаль­ным темам развития аграрной науки, внедрения инновационных решений, расширения доступа сельхозпроизводителей к научным достижениям, а также мерам государственной поддержки аграрного сектора.

В своем выступлении Ольга Булавкина подчеркнула, что сельское хозяйство играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и социаль­но-экономическом развитии страны.

– В рамках парламентского контроля мы уделяем особое внимание эффективности реализации государственных программ в сфере АПК. Поддержка сельхозпроизводителей, продвижение отечественных сортов, укрепление научной базы и внедрение инноваций – важнейшие направления государственной политики. От их реализации зависит устойчивое развитие сельских территорий и повышение конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках, – отметила сенатор.

По итогам обсуждения участники выразили необходимость укрепления взаимодействия между государством, наукой и бизнесом в качестве важного условия для дальнейшего развития агропромышленного комплекса Казахстана.

В ходе рабочей поездки в Кызылординскую область депутаты Наурызбай Байкадамов и Руслан Рустемов ознакомились с реализацией приоритетных государственных инициатив в сфере образования, включая мероприятия в рамках объявленного Президентом Года рабочих профессий и национального проекта «Келешек мектептері». Сенаторы посетили Кызылординский агротехничес­кий колледж, где готовят специалис­тов среднего звена для аграрного сектора. Ежегодно более 140 выпускников получают востребованные профессии, обеспечивая квалифицированными кадрами сельские регионы. Парламентарии уделили внимание вопросам технического оснащения колледжа, цифровизации учебного процесса и повышения квалификации педагогических кадров.

– Этот год не случайно объявлен Главой государства Годом рабочих профессий – спрос на квалифицированных специалистов с практическими навыками стремительно растет. Чтобы молодежь успешно конкурировала на рынке труда, важно обеспечить современное техническое оснащение колледжей, ввести цифровые и инновационные образовательные стандарты. Подготовка рабочих кадров – один из стратегических приоритетов государства, – подчеркнул Руслан Рустемов.

Сенаторы также ознакомились с ходом строительства школы на 1 500 мест в городе Кызылорде. Объект возводится в рамках национального проекта «Келешек мектептері». Проект направлен на ликвидацию дефицита ученических мест и создание равных условий для получения качественного образования по всей стране.

– Проект «Келешек мектептері» – это важный шаг в направлении формирования нового качества школьной инфраструктуры. Современные, комфортные и технологичные школы приз­ваны стать центрами знаний и развития детей. Поэтому важно обеспечить не только своевременное завершение строительства, но и его соответствие высоким стандартам, – отметил Наурызбай Байкадамов.

Сенаторы также встретились с педагогическими коллективами. Обсуждали вопросы кадрового обеспечения системы образования, развития цифровых компетенций среди учащихся и повышения статуса преподавательской профессии.