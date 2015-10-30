Системный подход к реализации антикоррупционной политики Свежий выпуск 564 Алик ШПЕКБАЕВ, заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции

Недопущение коррупции считается безусловным приоритетом для успешного развития государства в современных конкурентных условиях. Это обус­ловлено тем, что любые проявления коррупции наносят колоссальный урон интересам общества и становятся фактором, сдерживающим экономический рост любой страны.

Казахстан в вопросах противодействия коррупции целенаправленно ориентируется на международный опыт, сочетая при этом различные меры и модели. Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции, созданное в августе 2014 года, по сути, является системообразующим и уникальным органом, сочетающим в себе такие направления работы, как менеджмент в сфере государственной службы, оценка и контроль качества оказания госуслуг, предупреждение и профилактика коррупции и правоохранительная деятельность.

Ранее система противодействия коррупции главным образом была направлена на борьбу с ее последствиями и выражалась в наказании виновных лиц. Сейчас в антикоррупционную политику страны вносятся существенные коррективы. Так, акцент в противодействии коррупции смещен на ее превенцию, объединение усилий государства и общества в минимизации коррупции.

Комплекс мероприятий в этом направлении предусмотрен принятой в декабре 2014 года Антикоррупционной стратегией РК на 2015–2025 годы. Основные направления стратегии: противодействие коррупции в сфере госслужбы, в квазигосударственном и частном секторах, в судах и правоохранительных органах, внедрение института общественного контроля, повышение уровня антикоррупционной культуры и развитие международного сотрудничества. При ее разработке изучен опыт стран, добившихся наиболее впечатляющих успехов в данной сфере.

В апреле 2015 года утвержден План Правительства по реализации данной стратегии, определивший меры по противодействию коррупции и теневой экономике на ближайшие три года.

В целях реализации Плана нации «100 конкретных шагов» такие приоритеты, как формирование профессио­нального госаппарата и минимизация коррупции, определены Главой государства как одни из основных.

Принципиально важен факт, что комплексный подход в вопросах противодействия коррупции обеспечен благодаря одновременному принятию ряда таких законодательных актов, как «О государственной службе», «О противодействии коррупции», «Об общественных советах», «О доступе к информации», «О всеобщем декларировании», «О государственных закупках», «О государственном аудите и финансовом контроле», «Об информатизации», а также Предпринимательского и Этического кодексов.

Новый этап реформирования государственной службы предполагает переход к карьерной модели и комплексное изменение процессов отбора и продвижения кадров в госаппарате. При этом новые механизмы ориентированы на усиление принципов меритократии и подотчетности, формирование управленческого аппарата, свободного от коррупции.

Важным требованием при отборе на госслужбу и карьерном продвижении, помимо образования и стажа работы, станет наличие компетенций, необходимых для эффективного исполнения служащим функциональных обязанностей на занимаемой должности. Такой подход в Казахстане будет использован впервые.

Значительные изменения предполагаются и в системе оплаты труда госслужащих. Так, достижение стратегических целей госорганов будет обеспечиваться за счет достойного уровня оплаты труда за достигнутые результаты работы. Указанное отражено в принятом Парламентом Законе «О государственной службе».

Ожидается, что принимаемые меры приведут к профессионализации кадрового состава государственного аппарата и «взращиванию» карьерных служащих, а также будут мотивировать их к развитию своих компетенций и здоровой конкуренции между собой.

Особое место в реализации принимаемых мер по защите меритократии и недопущению коррупции занимает разработка Этического кодекса, нацеленного исключительно на строгое соблюдение требований к поведению госслужащих.

В отличие от существующей редакции Кодекса чести новый Этический кодекс определяет четкие стандарты в деятельности госслужащих, включая антикоррупционные ограничения, конкретизирует и систематизирует поведение управленцев в конкретных обстоятельствах. В кодексе предполагается установить систему контроля соблюдения этических норм путем внедрения института уполномоченного по этике и возложения на руководителей гос­органов персональной дисциплинарной или административной ответственности за необеспечение антикоррупционного климата.

Внесены поправки по вопросам конфликта интересов. Конкретизирован перечень ситуаций, при которых возможно его наступление.

Большое внимание в рамках реформы уделяется и вопросам недопущения коррупции. Проводится системная работа по повышению качества госуслуг.

Так, Законом «О государственных услугах» обеспечивается ориентация деятельности госорганов на население и бизнес как потребителя услуг государства, а также закрепляется обязательность стандартов и регламентов их оказания.

В настоящее время на системной основе ведется активная работа по переводу в электронный формат услуг, оказываемых государством. (В 2015 году по результатам мирового рейтинга развития электронного правительства Казахстан занял 28-е место). Кроме того, проводятся оценка и контроль качества оказания госуслуг, ведутся замеры уровня удовлетворенности населения и бизнеса.

На это же и нацелена новая форма работы агентства – анализ деятельности госорганов на наличие коррупционных рисков с внесением соответствующих рекомендаций по их устранению. Агентство рассматривает этот формат работы как один из действенных механизмов повышения эффективности деятельности госаппарата.

В настоящее время в рамках взаимодействия агентства и Центра ОБСЕ в Астане совместно разрабатывается методическое пособие по анализу и выявлению коррупционных рисков на основе лучших практик стран ОБСЕ.

На четкое регулирование взаимоотношений государства и субъектов предпринимательства, защиту их прав и законных интересов направлен новый Предпринимательский кодекс. Им также определены подходы к действиям частных компаний в сфере противодействия коррупции.

Снижение уровня коррупционных рисков за счет автоматизации деятельности госорганов обеспечивается новыми нормами Закона «Об информатизации», а повышение эффективности использования бюджетных средств и управления государственными активами – Законом «О госаудите и финансовом контроле».

Необходимо также обозначить принятые в октябре 2015 года законы «Об общественных советах», «О доступе к информации», которые направлены на улучшение эффективности деятельности госорганов, создание реальных инструментов обеспечения подотчетности государства перед обществом.



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Кроме того, комплексные меры по недопущению коррупции в госаппарате предусмотрены в рамках действующих с начала текущего года четырех новых кодексов: уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и об административных правонарушениях. Из числа нововведений нужно отметить внедрение альтернативной меры наказания по всем видам взяточничества – штрафов в размере, кратном сумме полученной взятки, что соответствует международным стандартам. В то же время, придавая большое значение принципу неотвратимости наказания, в Казахстане за совершение коррупционных правонарушений к ответственности привлекаются должностные лица, невзирая на ранги и должности. Их совершение также влечет пожизненное лишение права работать на государственной службе или заниматься определенной деятельностью.

В целом на сегодня в Казахстане четко проработаны законодательные меры, направленные на профилактику и пресечение коррупции.

К числу указанных мер также можно отнести положения законопроекта по вопросам совершенствования деятельности правоохранительных органов, предусматривающие повышение качества кадрового менеджмента и исключение условий для коррупции в органах правопорядка.

Аналогично внедряемым на госслужбе антикоррупционным механизмам вводится система мотивации сотрудников к службе в правоохранительных органах – дифференциация оплаты труда в зависимости от достигнутых результатов.

В рамках реализации реформ в сфере верховенства закона в Казахстане планируется переход от пятиступенчатой к трехуровневой системе правосудия, ужесточение требований к кандидатам в судьи и увеличение возрастного ценза для кандидатов. Внедряемыми антикоррупционными инструментами в этой сфере можно считать обязательность аудиовидеофиксации всех судебных процессов и поэтапную передачу следственному судье полномочий по санкционированию всех следственных действий.

В качестве главных позитивных последствий принятия новой редакции Уголовно-исполнительного кодекса является совершенствование системы исполнения уголовных наказаний, в том числе путем исключения норм, создающих условия для коррупционных проявлений при предоставлении осужденным свиданий, изменении им условий содержания и вида исправительного учреждения, а также поэтапного перехода от отрядного к камерному порядку содержания осужденных (в 1997 году Казахстан занимал третье место в мире по количеству тюремного населения, в 2015 году наша страна заняла 47-е место).

В проработке отдельных норм принятого вчера Парламентом Закона «О противодействии коррупции» участвовали эксперты Гонконга, Сингапура, США, Республики Кореи, Великобритании и Италии.

С учетом международных стандартов законом разграничены уровни нарушений норм и правил служебной этики от конкретной коррупции. Под коррупционными правонарушениями будет пониматься деяние (действие или бездействие), имеющее признаки коррупции, за которое установлена только уголовная или административная ответственность.

Важно отметить вводимое законом новое определение коррупции, которое предусматривает получение или извлечение лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ, в том числе в отношении третьих лиц. Соответствующие поправки будут внесены в Уголовный кодекс.

Теперь к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, также отнесены работники квазигосударственного сектора. При этом квазигосударственные организации, в том числе и в добывающей отрасли, определяются как субъекты противодействия коррупции.

Для обеспечения оценки потенциальной коррупции в государственном и частном секторе на законодательном уровне впервые вводится понятие анализ коррупционных рисков. Он будет осуществляться в отношении госорганов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора.

Подобные анализы уже проводятся на центральном и региональном уровнях, а закрепление полномочий агентства по данному направлению в законе значительно повысит их эффективность.

Вводится понятие внутренний анализ коррупционных рисков, проводимый всеми субъектами противодействия коррупции.

Кроме того, частные компании, которые согласно новому законодательству будут являться субъектами противодействия коррупции, смогут также реализовывать вышеназванные антикоррупционные меры.

Новым законом также предусматривается обеспечение широкого вовлечения гражданского общества в реализацию новой антикоррупционной политики. В связи с этим вводится понятие антикоррупционный мониторинг, который позволит на системной основе проводить анализ эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в этой сфере.

Кроме нормативных правовых актов и официальных сайтов госорганов, мониторингу будут подлежать сведения неправительственных организаций, публикации в СМИ, данные соцопросов.

Результаты анализов, научных и социологических исследований послужат основой для подготовки ежегодных национальных докладов по противодействию коррупции на имя Главы государства. Доклад будет содержать рекомендации по устранению причин и условий, способствующих коррупции в различных сферах жизнедеятельности, а также анализ состояния и тенденции по пресечению фактов коррупции.

Надо особо отметить, что впервые вводится такое понятие, как формирование антикоррупционной культуры, под которым понимается деятельность, осуществляемая субъектами противодействия коррупции, по сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, отражающих нетерпимость к коррупции. В 2015 году разработано открытое соглашение по взаимодействию против коррупции, к которому имеют право присоединиться различные организации, объединения, учебные заведения, граждане.

Также подписано соглашение между агентством и Национальной палатой предпринимателей, благодаря которому формируется антикоррупционная мотивация в сфере предпринимательства.

Кроме того, предусмотрена обязательность публикования сведений из налоговых деклараций госслужащих. Принят специальный законопроект, который с 2017 года обяжет госслужащих к всеобщему декларированию (два вида деклараций: о доходах и имуществе, об обязательствах и активах). Он разработан с целью обеспечения прозрачности в сфере налогообложения на основе информации о реальных доходах и имуществе как один из механизмов противодействия коррупции. Это позволит выявлять расхождения между доходами и расходами физических лиц, в том числе госслужащих.

Среди других мер противодействия коррупции, предусмотренных новым законом, можно отметить принятие антикоррупционных стандартов в системе госуправления.

В целом комплексный подход по превенции коррупции в Казахстане включает такие компоненты, как кадровая политика, этичность и повышение мотивации служащих, а также формирование антикоррупционной культуры в обществе и совершенствование бизнес-процессов при взаимодействии с населением. Реализуются меры, направленные на снижение коррупционных проявлений в сферах взаимодействия госаппарата, населения и бизнеса.

С этой целью разрабатываются и утверждаются новые стандарты и регламен­ты госуслуг, определяющие нормы поведения госслужащих при их оказании.

Все новые законодательные акты, подготовленные с учетом передовых мировых тенденций, способствуют началу нового этапа противодействия коррупции.

Одним из приоритетов деятельности агентства является укрепление международного сотрудничества по вопросам противодействия коррупции. На этом основании Казахстан как полноправный участник Конвенции ООН против коррупции, Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией ОЭСР и как член ОБСЕ осуществляет, в том числе, работу по вступлению в группу государств по борьбе с коррупцией ГРЕКО, а также подписанию европейских конвенций об уголовной и гражданско-правовой ответственности за коррупцию.

Такой уровень взаимодействия способствует прямому диалогу органов гос­управления Казахстана и гражданского общества благодаря силе верховенства закона и укреплению демократических институтов.