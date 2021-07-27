Свежий выпуск
Ситуация напряженная
Алия Икамбаева

На сегодня эпидситуация в СКО довольно напряженная, и медики региона уже бьют тревогу. Прирост новых случаев только по областному центру увеличился в полтора раза. Изменился также возраст заболевших: 57% пациентов младше 40 лет, ранее данный показатель не превышал 40%.

Санитарные врачи уверены, что это связано не только с циркуляцией «дельта»-штамма в стране, но и со снижением дисциплины населения, с прохладцей относящегося к соблюдению карантинных мер.

Что касается заполняемости инфекционных стационаров, то еще 1 июля последние принимали не более 20 пациентов в сутки. На сегодня же число госпитализируемых в кислородозависимом состоянии увеличилось почти до 50 человек ежесуточно.

В целом загруженность инфекционных стационаров выросла с 27% (на 1 июля на 630 койках получали лечение 167 больных) до 47% (на 19 июля на 830 койках лечились 393 пациента). Кроме того, ежедневно в реанимацию поступает не менее 7 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом сос­тоянии. На аппарате искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии находятся уже 11 пациентов.

Между тем среди тех, кто находится в кислородозависимом состоянии, нет ни одного пациента, вакцинированного от COVID-19. За прошедшие 3 дня в инфекционных стационарах от коронавируса умерли 4 пациента, в том числе 1 ребенок в возрасте 1,2 года. Они тоже не были вакцинированы.

– Все госпитализированные однозначно не были вакцинированы, – подтвердил информацию заместитель руководителя управления здравоохранения Северо-Казахстанской области Нурлан Айманов.

Между тем по состоянию на 23 июля в регионе первым компонентом вакцины «Спутник V» привиты 186 799 человек, процент охвата населения составил 60%. Второй компонент получили 117 087 (37,6%). На выбор у североказахстанцев имеется несколько вакцин, в том числе казахстанский QazVac и китайский CoronaVac.

Популярное

Все
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так
Есть у столицы пояс. Продовольственный
Яркий праздник Сабантуй
Архив "пришел" в библиотеку – интервью с главой госархива Нур-Султана
Лесоповала не будет
Новые знания и инновационные технологии
Живем по-новому, жалуемся по-старому
Тушить пожары с дирижаблей? Почему бы и нет!
Первый завод по выпуску льняного биотоплива появится в Казахстане
Вредный мотылек
Песни Бейбита
Приживайся, «Айсара»!
Спуститься на землю
Капля жизни
Hasen из Страны чудес
Бери пока молодой
Эхо трагедии
Перетянули всех
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Шура спел на улице в Нур-Султане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Поддержка казахстанцев и развитие страны
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
Почему земельный вопрос остается одним из самых проблемных в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем выйдет на новый уровень
Представлена книга «Кенесары-хан»
13 человек погибли, 50 пострадали в аварии на железной дороге в Иране
Реформирование ЖКХ в Казахстане нельзя пускать на самотек
Политический обозреватель разобрал итоги референдума в Казахстане
Казахстан встал на путь политических реформ
Что пишут зарубежные СМИ о референдуме в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ

Читайте также

Свежий выпуск
Вредный мотылек
Свежий выпуск
Капля жизни
Свежий выпуск
Капля жизни
Свежий выпуск
Песни Бейбита

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]