Ситуация напряженная

На сегодня эпидситуация в СКО довольно напряженная, и медики региона уже бьют тревогу. Прирост новых случаев только по областному центру увеличился в полтора раза. Изменился также возраст заболевших: 57% пациентов младше 40 лет, ранее данный показатель не превышал 40%.

Санитарные врачи уверены, что это связано не только с циркуляцией «дельта»-штамма в стране, но и со снижением дисциплины населения, с прохладцей относящегося к соблюдению карантинных мер.

Что касается заполняемости инфекционных стационаров, то еще 1 июля последние принимали не более 20 пациентов в сутки. На сегодня же число госпитализируемых в кислородозависимом состоянии увеличилось почти до 50 человек ежесуточно.

В целом загруженность инфекционных стационаров выросла с 27% (на 1 июля на 630 койках получали лечение 167 больных) до 47% (на 19 июля на 830 койках лечились 393 пациента). Кроме того, ежедневно в реанимацию поступает не менее 7 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом сос­тоянии. На аппарате искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии находятся уже 11 пациентов.

Между тем среди тех, кто находится в кислородозависимом состоянии, нет ни одного пациента, вакцинированного от COVID-19. За прошедшие 3 дня в инфекционных стационарах от коронавируса умерли 4 пациента, в том числе 1 ребенок в возрасте 1,2 года. Они тоже не были вакцинированы.

– Все госпитализированные однозначно не были вакцинированы, – подтвердил информацию заместитель руководителя управления здравоохранения Северо-Казахстанской области Нурлан Айманов.

Между тем по состоянию на 23 июля в регионе первым компонентом вакцины «Спутник V» привиты 186 799 человек, процент охвата населения составил 60%. Второй компонент получили 117 087 (37,6%). На выбор у североказахстанцев имеется несколько вакцин, в том числе казахстанский QazVac и китайский CoronaVac.