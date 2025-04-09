Ситуация стабильная

Паводки
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Интенсивное таяние снега, обильный приток талых вод с полей, увеличение уровня воды в реках Аршалы и Калкутан в Астраханском районе привели к переливам на дорогах областного и районного значения. Без транспорт­ного сообщения в этом районе пока остаются несколько сел – Старый Колутон, Акимовка, Жанатурмыс, Ягодное, Новый Колутон, Караколь, Енбек, Оксановка.

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Такая же картина и на дороге, ведущей в село Старый Колутон от основной трассы. Речка Калкутан (Колутон) разлилась так широко, что вода в окрестностях стоит, кажется, до самого горизонта. Сам трехкилометровый подъездной путь остался под толщей бурлящей от сильного течения воды. То и дело в село и обратно курсируют моторные лодки, перевозя оттуда людей, которым нужно попасть на работу, по делам в районный центр. Назад спасатели доставляют продукты питания, медикаменты, другие необходимые вещи.

На переправах задействованы шесть моторных лодок. Но в отрезанное водой село нам попасть не удалось. Между тем в Старом Колутоне остаются жители, до чьих домов вода не добралась. Те, кого половодье подтопило, а таковых, по словам спасателей, около 10–15 домов, перебрались на время к родственникам.

Начальник ДЧС по Акмолинской области Бакытжан Алашов назвал ситуацию стабильной. Днем ранее они провели беседу с жителями Старого Колутона, которые отказались эвакуироваться. В самом селе дислоцированы силы и средства МЧС, военные заготавливают и укладывают мешкотару, ведут обвалование, чтобы вода не заходила в дома.

Было отмечено, что в районе, в том числе и в Старом Колутоне, в настоящее время работают сотрудники ДЧС, помогают представители местных исполнительных органов и местные жители. Пик паводка в регионе ожидается в течение двух ближайших дней, дальше он пойдет на спад. На всех переливах установлены опознавательные знаки и организовано дежурство ответственных служб.

Аким района Талгат Ерсеитов делится, что подобная картина воды «до самого горизонта» в этой местности с различной интенсивностью паводка наблюдается каждую весну. Большая вода к ним прибывает из пяти вскрывшихся рек близлежащих районов. Поэтому нынешняя ситуа­ция привычна и не особо пугает сельчан, которые по возможности готовятся к ней заранее.

– Вчера разговаривали с жителями Старого Колутона в течение четырех часов, просили их подумать об эвакуации – все отказались, в селе нет ни паники, ни ажиотажа. К слову, в этом году в подготовленном сельском эвакуационном пункте никто не остановился, – сообщили чеэсники.

Для временного проживания эвакуированных граждан по традиции были подготовлены места в колледже агробизнеса и сервиса в Астраханке. Среди тех, кто все-таки согласился выехать из села заранее, 83-летняя Нина Семибратова. По словам Нины Павловны, перебралась она в районный центр 4 апреля. Несколько человек, в том числе и пожилых людей, вывезли из села, пока еще можно было проехать по дороге. И той же ночью начались первые переливы.

Сельчанка делится, что на выделенные после прошлогоднего паводка средства дочь с зятем помогли сделать большой ремонт. А сейчас в ее дом, расположенный в нижней части села, снова вошла вода.

«Сегодня у меня день открытых дверей. Столько людей пришли ко мне, чтобы узнать, как я себя чувствую. Я благодарна каждому», – улыбается Нина Павловна. Единственный вопрос, который ее волнует, – жилищный. Она хотела бы переехать из села Старый Колутон в Астраханку и очень надеется на положительное решение.

Между тем из-за переливов талой воды без транспортного сообщения пока остаются 24 населенных пунк­та в восьми районах области. Спасатели работают в круглосуточном режиме: продолжают укреплять тела каскадной плотины вблизи села Макинка района Биржан сал для предотвращения перелива. Благодаря их оперативным действиям уровень воды здесь не поднялся, сообщает пресс-служба ведомства.

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