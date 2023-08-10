Сколько казахстанцев названо в честь поэта Абая

Больше всего это имя встречается среди жителей Туркестанской области.

Фото: Kazpravda.kz

Ко дню великого мыслителя Абая Кунанбаева Бюро статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК предоставило данные о казахстанцах, названных в честь поэта, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на статистическое ведомство.



На сегодня в стране проживает 18 452 человека с именем Абай. Больше всего это имя встречается среди жителей Туркестанской области, там проживают свыше 2000 человек с данным именем.

Также названных в честь великого поэта много в столице – 1930. Первую тройку замыкает Алматинская область, где проживает 1 588 человек по имени Абай. Меньше всего тезок мыслителя в области Улытау – 194.

В родной области, где родился поэт (область Абай) – 238 человек.

Если смотреть в разрезе возрастного состава, 4297 детей до 17 лет названы именем Абай, еще 8 231 человек с данным именем в возрасте от 18 до 44 лет.