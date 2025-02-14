Сколько казахстанцев призовут в армию в 2025 году

Более 42 000 граждан призывного возраста отправятся служить в этом году

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Казахстана подписал Указ «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2025 года», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны РК

Указ постановляет «призвать на срочную воинскую службу в Вооруженные Силы, Министерство внутренних дел, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Комитет национальной безопасности, Службу государственной охраны Республики Казахстан граждан мужского пола в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва».

Оповещение призывников будет осуществляться вручением повесток и SMS-сообщениями. При получении уведомления призывники обязаны явиться в местные органы военного управления по месту жительства для прохождения медицинской комиссии. Она определяет степень годности призывника к прохождению срочной службы.

Сообщаем, что солдаты на весь период прохождения воинской службы обеспечиваются питанием, вещевым имуществом, средствами личной гигиены и ежемесячным денежным довольствием. Им предоставляются медицинские услуги и выплачивается компенсация за почтовые отправления.

Для военнослужащих срочной службы законодательно утверждены следующие льготы:

- кредитные каникулы на все время прохождения срочной службы и на 60 дней после увольнения в запас,

- возможность получить высшее образование в вузах страны бесплатно или на платной основе без сдачи Единого национального тестирования

- получение свидетельства государственного образца по рабочей специальности, востребованной в реальном секторе экономики.

- возможность трудоустройства после увольнения в запас.

За уклонение от призыва на срочную воинскую службу действующим законодательством предусмотрены административная и уголовная ответственность.