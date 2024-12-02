Сколько казахстанцев призовут в армию в 2025 году

41 706 человек в возрасте от 18 до 27 лет планируется призвать в армию в следующем году

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство обороны подготовило проект постановления правительства, согласно которому планируется провести призыв на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2025 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал «Параграф»

Планируется призвать 41 706 граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 13 декабря.

Напомним, в 2024 году на военную службу призвали 40 202 человека.