Фото: Акорда

По данным МИД, на сегодня в Иране находятся 47 граждан Казахстана, Израиле - 163, Катаре – более 3 000, ОАЭ - более 4 000, в КСА - около 1 800, сообщает Kazpravda.kz

В ведомстве отметили, что есть каналы связи с гражданами, находящимися в этих странах, с ними поддерживается постоянная связь и даются необходимые рекомендации в зависимости от развития ситуации.

Министерством совместно с уполномоченными органами проработаны вывозные рейсы для наших граждан.

По состоянию на сегодняшний день из зон эскалации вывезено 946 наших граждан.