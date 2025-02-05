Сколько новых школ откроют в Астане в этом году

В связи с увеличением численности населения в столице растет спрос и потребность в социальных объектах

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Руководитель управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев рассказал о том, в каком районе и сколько новых объектов будет открыто в ближайшее время, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

По его словам, в 2025 году будет открыто 15 школ, в которых смогут обучаться 23 тысячи учащихся в смену. Из них 4 будут построены по бюджетному инвестиционному проекту и примут 2 700 учащихся. Две из 4 названных школ будут расположены в Нуринском районе, остальные – в Алматинском.

Строительство школ в рамках проекта «Комфортная школа» продолжится и в этом году.

«В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 15 школ общей вместимостью 22 912 мест. В том числе, в рамках национального проекта «Комфортная школа» будет открыто 7 учебных заведений на 14 тыс. учащихся. 4 школы будут расположены в Нуринском районе, 2 школы – в Алматинском районе, 1 школа – в Байконырском районе», - озвучил планы Касымхан Сенгазыев.

Он отметил, что количество частных школ в столице также будет расти.