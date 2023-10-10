Сколько органов пересадили в Казахстане за 10 лет

Фото: пресс-служба МЗ РК

В Казахстане проведено 2475 трансплантаций органов за последние 10 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По данным ведомства, по состоянию на 10 сентября 2023 года, в листе ожидания республиканского центра координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг МЗ РК находятся 3953 пациента, включая нуждающихся в почках, печени, легких, сердце и комплексе "сердце-легкое".

"В 2022 году было всего 4 посмертных донора, спасших 16 жизней, в 2023 году число доноров увеличилось до 5 человек, спасших жизни 12 пациентам. В целом, с 2012 года по август 2023 года всего проведено 2475 трансплантаций: от прижизненных доноров – 83,4% пациентов и от посмертных доноров – 16,6%. Из них проведено 1833 операции по трансплантации почек, 472 - печени, пересадка сердца – 90, легкое – 19, поджелудочная железа – 2, роговица – 59", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что наибольшее количество операций проведено по трансплантации почек.

Первая операция по трансплантации органов в Казахстане прошла 17 апреля 1979 года в НЦХ имени Сызганова, это была трансплантация донорской почки.