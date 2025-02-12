Сколько получат казахстанские военные в миротворческой миссии на Голанских высотах

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Меморандум о взаимопонимании между правительством Республики Казахстан, предоставляющим ресурсы силам ООН по наблюдению за разъединением (UNDOF), и Организацией Объединенных Наций, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото из архива Минобороны

Как отметил заместитель министра обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев, национальный миротворческий контингент в количестве 139 военнослужащих и 26 единиц военной техники развернут в миссии на Голанских высотах с марта 2024 года. Целями Миссии на Голанских высотах являются поддержание перемирия между Израилем и Сирией, а также наблюдение и контроль за разъединением израильских и сирийских войск

«Следует отметить, что за участие Казахстана в указанной миссии, ООН осуществляет выплаты, которые составляют около 5 млн долларов США в год, из них около 2,4 млн долларов США – выплаты личному составу, остальные 2,6 млн долларов США – выплаты за аренду техники, вооружения и имущества. При этом за каждого военнослужащего-миротворца утверждена ставка 1 448 долларов США в месяц. В соответствии с Законом «О миротворческой деятельности Республики Казахстан» средства, выделяемые ООН в порядке возмещения затрат государства на миротворческую операцию, поступают в доход республиканского бюджета», - сказал замминистра обороны.

Также в целях урегулирования финансовых вопросов с ООН было заключено дополнительное соглашение к Меморандуму. Согласование проекта с Секретариатом ООН заняло 9 месяцев и только в конце 2024 года состоялось подписание.

«Соглашение предусматривает разделение получения выплат от ООН на два банковских счета. Таким образом, деньги за персонал получат сами военнослужащие, а деньги за имущество будут поступать в государственный бюджет. Учитывая, что рассматриваемые международные договоры касаются обеспечения международного мира и безопасности, а также устанавливают иные правила, чем предусмотрено законами Республики Казахстан, они подлежат ратификации», - сказал Жазыкбаев.

Он также добавил, что вклад Казахстана в укрепление международной и региональной безопасности посредством участия в миротворческих миссиях ООН повысит престиж нашего государства.