Сколько получили казахстанские пенсионеры в сентябре

Пенсионные новости
137
Венера Баталова
корреспондент

Средний размер совокупной пенсии на 1 сентября 2024 года составил 131 872 тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК назвали средний размер совокупной пенсии на сентябрь, передает Kazpravda.kz     

По данным Минтруда, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 488,6 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 783,6 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 705 млрд тенге.

«Средний размер совокупной пенсии на 1 сентября 2024 года составил 131 872 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 275 тенге, базовой пенсии – 42 597 тенге», - говорится в сообщении ведомства.

По состоянию на 1 сентября 2024 года численность пенсионеров в стране составляет 2 млн 405 тысяч человек.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.

«Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии, размер базовой пенсии равен 65% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 85% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 105% от прожиточного минимума», - сообщили в ведомстве.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

#пенсия #пенсионеры #сентябрь

Популярное

Все
На Трампа снова совершили покушение
Бозумбаев поручил ускорить строительство домов в Акмолинской области
Два заместителя председателя КНБ освобождены от должностей
В СКО завершили заселение всех пострадавших от паводков жителей
Кабина аттракциона с женщиной и ребенком упала в парке Караганды
С двумя золотыми медалями завершил Казахстан Гран-при по дзюдо в Хорватии
Команда Казахстана по футзалу сыграла со сборной Испании на ЧМ
Мощный тайфун обрушился на Шанхай
Сбежавшую в Турцию алматинского бухгалтера вернули в Казахстан
IT-центры запустят в двадцати регионах Казахстана
Интересные факты о V Всемирных играх кочевников
Данилина выиграла 10-й трофей в карьере под эгидой WTA
Сколько получили казахстанские пенсионеры в сентябре
Правила охоты намерены изменить в Казахстане
«Слишком чистыми» назвал улицы Астаны казахский Юра Шатунов
АФМ объявило Руслана Омарова в розыск за вознаграждение
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
На энергетической безопасности экономить... опасно
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Генсек Всемирной туристcкой организации ООН высоко оценил уровень организации ВИК в Астане
Вторые сутки разыскивают трехлетнего малыша в области Жетісу
О важности развития казахского языка высказался сенатор Жусип
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
Бектенов доложил президенту о развитии экономики Казахстана
Казахстан получил самый высокий рейтинг в своей истории по шкале Moody's
Вступил в силу закон о запрете госслужащим РК участвовать в азартных играх
По подозрению в коррупции задержан районный аким в Алматинской области
Ризабек Айтмухан завоевал золото на чемпионате мира по борьбе
Наказали за вывоз снега
Стена обрушилась в одной из сельских школ
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа

Читайте также

Изменятся ли правила изъятия пенсионных накоплений, ответил…
На сколько вырастет пенсия в 2025 году
Пенсионные деньги выводились из ЕНПФ под предлогом лечения …
Использовать «пенсионку» на лечение зубов запретят в РК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]