Сколько секунд «выигрывают» агрессивные водители в Алматы

В отличие от опасного водителя агрессивный не допускает грубых нарушений, однако доставляет дискомфорт другим участникам дорожного движения своими маневрами

Фото: Kazpravda.kz / Юрий Беккер

Аналитики Sergek ITS выяснили, сколько времени экономят водители, которые часто перестраиваются из одного ряда в другой, быстро разгоняются и быстро тормозят, передает Kazpravda.kz

По данным интеллектуальной транспортной системы анализа, мониторинга и транспортного прогнозирования следует, что среднее время «выигрыша» агрессивных транспортных средств – всего 42 секунды.

Исследование проводилось в Алматы в течение недели на участке проспекта Аль-Фараби длиной 16,5 км в восточном направлении. За критерии агрессивности были взяты такие параметры: более одного перестроения на участке, средний перцентиль скорости более 50% и средний разброс ускорения более 65 км/ч.

За анализируемую неделю на указанном участке проехало более 66 тысяч транспортных средств, 22 тысячи из которых имели агрессивный стиль вождения. При этом около шести тысяч из них - такси. Кроме того, из общего количества, 23,5% транспортных средств имели признак агрессивного водителя хотя бы раз, а 9,5% - более одного.

«Следует различать такие понятия как «агрессивный» водитель и «опасный» водитель. В отличие от опасного водителя агрессивный не допускает грубых нарушений, однако доставляет дискомфорт другим участникам дорожного движения своими маневрами, повышая риск возникновения ДТП. Кроме того, автомобилистам нужно реально оценивать, стоят ли 42 секунды того, чтобы подвергать свою жизнь и жизнь других опасности», - отмечают в компании.

Напомним, теперь цена полиса автострахования будет зависеть не только от частоты совершенных ДТП, но и тяжести причиненного вреда.