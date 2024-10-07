По статистике министерства, в Казахстане трудится более 80 тысяч врачей
Ежегодно в первый понедельник октября во многих странах отмечают Международный день врача (International Doctor’s Day). Праздник инициирован Всемирной организацией здравоохранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав
По данным министерства, за прошлый год 3 млн казахстанцев получили медпомощь в стационарах. Свыше 90 млн человек обратились в поликлиники, в результате благополучных родов на свет появилось свыше 360 тысяч новорождённых. Диспетчеры скорой медицинской помощи приняли 8 млн вызовов.
Минздрав поздравил медиков с профессиональным праздником:
«Эти результаты достигнуты благодаря самоотверженному труду свыше 270 тысяч медицинских работников, из них более 80 тысяч – это дипломированные врачи. Поздравляем всех наших докторов с Международным днем врача!» - обратились в министерстве.