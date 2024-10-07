Минздрав поздравил медиков с профессиональным праздником

Здравоохранение
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Гульмира Кунапия
корреспондент

По статистике министерства, в Казахстане трудится более 80 тысяч врачей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ежегодно в первый понедельник октября во многих странах отмечают Международный день врача (International Doctor’s Day). Праздник инициирован Всемирной организацией здравоохранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По данным министерства, за прошлый год 3 млн казахстанцев получили медпомощь в стационарах. Свыше 90 млн человек обратились в поликлиники, в результате благополучных родов на свет появилось свыше 360 тысяч новорождённых. Диспетчеры скорой медицинской помощи приняли 8 млн вызовов.

Минздрав поздравил медиков с профессиональным праздником:

«Эти результаты достигнуты благодаря самоотверженному труду свыше 270 тысяч медицинских работников, из них более 80 тысяч – это дипломированные врачи. Поздравляем всех наших докторов с Международным днем врача!» - обратились в министерстве. 

#статистика #Минздрав #праздник #поздравление #врачи

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