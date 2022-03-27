После продолжительной болезни ушел из жизни основатель Tengrinews.kz и глава холдинга Alash Media Group Батыр Казыбаев. Ему было 53 года, сообщает портал.

Батыр Казыбаев родился в семье известного казахстанского журналиста и писателя Какимжана Казыбаева, который многие годы проработал на руководящих должностях в редакциях областных и республиканских газет, был секретарем ЦК Компартии Казахстана. Батыр Казыбаев пошел по стопам отца и выбрал карьеру в журналистике - стал успешным медиаменеджером.

Более 10 лет Батыр Казыбаев руководил медиахолдингом, в который входят информационные порталы Tengrinews.kz, Vesti.kz, Massaget.kz, радиостанции "Жұлдыз FM", "Ретро FM Казахстан", телеканал СТВ, стоял у истоков создания "Седьмого канала".

Батыр Казыбаев создал также первую в Казахстане рок-радиостанцию Tengri FM, а позже - первую в стране казахоязычную волну "Жұлдыз FM". Основал и запустил фестиваль этнической музыки The Spirit of Tengri, который превратился не просто в визитную карточку Алматы, но стал страновым культурным проектом.

Особое внимание он уделял и проектам, ориентированным на казахоязычную аудиторию. Были запущены молодежный сайт Massaget.kz, казахоязычная версия Tengrinews.kz, радиостанция "Жұлдыз ФМ", ежедневная газета "Алаш айнасы", которая трансформировалась сегодня в общественно-политический сайт.