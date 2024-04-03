Скончался первый председатель Сената Казахстана
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Видный государственный и политический деятель Байгелди Омирбек возглавлял верхнюю палату парламента с 1996 по 1999 годы, передает Kazpravda.kz
«Байгелди Омирбек был депутатом I-IV созывов, проработал в Сенате парламента более 16 лет. Приносим соболезнования родным и близким!» - говорится в сообщении пресс-службы Сената.
Информация о церемонии прощания будет сообщена дополнительно.
Байгелди Омирбек родился в 1939 году в селе Кзыл-Октябрь Джамбулской области (КазССР).
Начинал свой трудовой путь рабочим колхоза Кзыл-Октябрь Джамбулского района Джамбулской области. В 1990-е годы был педседателем Джамбулского облисполкома, главой Жамбылской областной администрации, советником президента Республики Казахстан.