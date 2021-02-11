Скучные выходные

Для любителей организовывать досуг в ТРЦ прошлые выходные оказались безнадежно испорченными. Крупные торговые дома были закрыты, за исключением расположенных в них продовольственных супермаркетов. Поэтому отдыхающая публика просто коротала время в холлах на скамейках перед запертыми бутиками.

До этого дня в мегаполисе прои­зошла общественная дис­куссия на тему, так ли уж необходимо снова закручивать гайки. Изданное неделей раньше постановление главного санитарного врача города предполагало введение ограничений, которые по своей строгости напоминали пик первой волны. В их числе был пункт о госпитализации всех пациентов с положительным ПЦР-тестом, независимо от тяжести их заболевания.

Однако случилось почти невозможное. Через день после обнародования постановления город успел перейти из «красной» в «желтую» зону по заболеваемости КВИ, а в следующие двое суток оказался в самой благоприятной «зеленой». И все-таки вопреки ожиданиям ограничительный режим начал действовать, хоть и в уменьшенном объеме и только по выходным.

Позицию санэпидслужбы по этому вопросу объясняла замес­титель ее руководителя Асель Калыкова. По словам специалис­та, результаты эпидемиологичес­ких расследований показывают увеличение заражения в общественных местах города до 43,7%.

В целом обстановка выглядит обнадеживающе. Общее снижение показателей по распространению вируса фиксируется с конца прошлого месяца: 28 января ежедневный прирост упал со 130 случаев до 122, а с 1 по 7 февраля регистрировалось по 110–114 случаев в день.

– Эпидемиологическая кривая заболеваемости коронавирусной инфекцией в Алматы соответствует прогнозному выходу на плато в феврале, пик второй волны эпидемии был достигнут 26–27 января, когда было зарегистрировано 138–139 случаев в день, – разъяс­нила Асель Калыкова.

Эпидемиолог особо отметила изменение тенденции в путях распространения КВИ. По сравнению с январем становится заметным превалирование чис­ла заражений в общественных местах – они возросли на 5,1% и достигли 43,7% в общей массе случаев. Медики объясняют такое изменение статистики повышением активности горожан с наступлением теплой погоды – с начала февраля в Алматы установилась плюсовая температура. Более чем на 2% выросла заражаемость на праздничных мероприятиях и в семьях. Уровень заражения в общественном транспорте остался прежним. Отмечается еще один тревожный показатель – ухудшились показатели по заболеваемости горожан возрастом 20–39 лет.

На фоне всех последних событий основным профилактичес­ким мероприятием в Алматы остается работа мониторинговых групп по контролю за соблюдением карантина. Только с начала года в Алматинский суд переданы материалы по 29 объектам, где обнаружены грубейшие нарушения ограничительных мер.

В помощь контролерам пришли высокие технологии, штаб постоянно получает информацию о мес­тах скопления людей на основе анализа данных мобильных операторов. Благодаря этим сведениям группы могут проводить рейды целенаправленно и оперативно.

Но и бизнес не отстает в поис­ке способов ухода от контроля и наказания. Установлены факты, когда нарушители ограничительного режима, закрытые решением суда, пытаются продолжать свою деятельность. Для этого им достаточно перепрофилировать учреждение – изменить название ИП и ТОО или перерегистрировать его на другое лицо – и вновь оказывать услуги как ресторан или ночной клуб. Таким изобретательным предпринимателям пообещали отключать водо- и электроснабжение.