Скучные выходные

Для любителей организовывать досуг в ТРЦ прошлые выходные оказались безнадежно испорченными. Крупные торговые дома были закрыты, за исключением расположенных в них продовольственных супермаркетов. Поэтому отдыхающая публика просто коротала время в холлах на скамейках перед запертыми бутиками.
До этого дня в мегаполисе произошла общественная дискуссия на тему, так ли уж необходимо снова закручивать гайки. Изданное неделей раньше постановление главного санитарного врача города предполагало введение ограничений, которые по своей строгости напоминали пик первой волны. В их числе был пункт о госпитализации всех пациентов с положительным ПЦР-тестом, независимо от тяжести их заболевания.
Однако случилось почти невозможное. Через день после обнародования постановления город успел перейти из «красной» в «желтую» зону по заболеваемости КВИ, а в следующие двое суток оказался в самой благоприятной «зеленой». И все-таки вопреки ожиданиям ограничительный режим начал действовать, хоть и в уменьшенном объеме и только по выходным.
Позицию санэпидслужбы по этому вопросу объясняла заместитель ее руководителя Асель Калыкова. По словам специалиста, результаты эпидемиологических расследований показывают увеличение заражения в общественных местах города до 43,7%.
В целом обстановка выглядит обнадеживающе. Общее снижение показателей по распространению вируса фиксируется с конца прошлого месяца: 28 января ежедневный прирост упал со 130 случаев до 122, а с 1 по 7 февраля регистрировалось по 110–114 случаев в день.
– Эпидемиологическая кривая заболеваемости коронавирусной инфекцией в Алматы соответствует прогнозному выходу на плато в феврале, пик второй волны эпидемии был достигнут 26–27 января, когда было зарегистрировано 138–139 случаев в день, – разъяснила Асель Калыкова.
Эпидемиолог особо отметила изменение тенденции в путях распространения КВИ. По сравнению с январем становится заметным превалирование числа заражений в общественных местах – они возросли на 5,1% и достигли 43,7% в общей массе случаев. Медики объясняют такое изменение статистики повышением активности горожан с наступлением теплой погоды – с начала февраля в Алматы установилась плюсовая температура. Более чем на 2% выросла заражаемость на праздничных мероприятиях и в семьях. Уровень заражения в общественном транспорте остался прежним. Отмечается еще один тревожный показатель – ухудшились показатели по заболеваемости горожан возрастом 20–39 лет.
На фоне всех последних событий основным профилактическим мероприятием в Алматы остается работа мониторинговых групп по контролю за соблюдением карантина. Только с начала года в Алматинский суд переданы материалы по 29 объектам, где обнаружены грубейшие нарушения ограничительных мер.
В помощь контролерам пришли высокие технологии, штаб постоянно получает информацию о местах скопления людей на основе анализа данных мобильных операторов. Благодаря этим сведениям группы могут проводить рейды целенаправленно и оперативно.
Но и бизнес не отстает в поиске способов ухода от контроля и наказания. Установлены факты, когда нарушители ограничительного режима, закрытые решением суда, пытаются продолжать свою деятельность. Для этого им достаточно перепрофилировать учреждение – изменить название ИП и ТОО или перерегистрировать его на другое лицо – и вновь оказывать услуги как ресторан или ночной клуб. Таким изобретательным предпринимателям пообещали отключать водо- и электроснабжение.