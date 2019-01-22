​Словарный запас

Про Евгения Чурикова можно без преувеличения сказать, что он прирожденный программист. В 1996-м с отличием окончил Алматинский энергетический институт, потом учился в магистратуре КИМЭП. Стажировался в США по направлениям «Бизнес для Алматы» и «Коммерциализация программного обеспечения». Работал веб-программистом и региональным разработчиком программного обеспечения в Совете по международным исследованиям и обменам, оказывал консультационную помощь и проводил курсы по разработке веб-сайтов для Казнета.

– С 1999 года я занимаюсь разработками в области интернет- и мультимедиатехнологий. То время было эпохой компьютеров с операционной системой Windows 98 – первой версией Windows, разработанной специально для потребителей, в состав которой не входил ни один шрифт, содержащий буквы казахского алфавита. Меня очень заинтересовала возможность соз­дания механизма отображения страниц в Интернете на казахском языке. После изучения ряда программ мне удалось создать интернет-страницу на государст­венном языке на основе системы динамически подгружаемых шрифтов, – рассказал создатель онлайн-словаря.

Своим опытом применения этой системы Евгений поделился в статье под названием «Как создавать web-ресурсы на казахском языке», которая была опубликована в 2000 году в журнале Computer Club Magazine – первом специализированном издании по телекоммуникациям и компьютерным технологиям в Казахстане. Статья стала полезной для многих отечественных веб-специалистов.

Далее Чуриков задумался о практическом и полезном применении используемой им сис­темы. В помощь изучающим государственный язык он решил создать казахско-русский и русско-казахский словарь в Интернете. Это была гениальная новаторская идея, ведь в то время подобных словарей в Сети еще не было.

– И я начал создавать этот словарь. Два года ушло на формирование словарной базы. Первая версия проекта была размещена в Интернете в 2001 году на временном адресе. Появились первые посетители, их число стало быстро расти. В 2002 году словарь обрел свой постоянный адрес – sozdik.kz, – уточнил его разработчик.

По словам Евгения, в сервис перевода были внесены технические усовершенствования. В частности, внедрение AJAX – технологии взаимодействия с сервером без перезагрузки страницы – позволило получать перевод введенного слова за одну-две секунды. Большим удобст­вом для пользователей стала и виртуальная клавиатура на сайте, которая решила проблему ввода специфических букв казахского алфавита, позволила еще быстрее набирать слова.

Со временем были переработаны и дополнены словарные базы, полностью обновлен прог­раммный код, изменен дизайн сайта. Появилась функция перевода текстов. Посетители сайта могут воспользоваться и разделом «Конвертер», предназначенным для конвертации текстов на казахском языке с кириллицы на латиницу и обратно. На ресурсе была запущена регистрация пользователей, которая позволяет им сохранять свою историю перевода, создавать свои пользовательские словари и синхронизировать их между несколькими своими устройствами.

Была добавлена форма обратной связи: посетители могут задавать вопросы по переводу и отвечать на них, отправлять запросы на добавление слов, которых еще нет в словаре, а также запросы на исправление опечаток и ошибок, публиковать примеры использования слов и выражений. На ресурсе включены комментарии из соцсетей, что позволяет не только быстро перевести слово или выражение, но и обсудить его значение. Так что пользователи сайта активно участвуют в его улучшении. У проекта есть и постоянные добровольные помощники, которые регулярно отправляют исправления и дополнения словарных статей. Онлайн-сервис имеет мобильную версию, которую уже скачали сотни тысяч казахстанцев. Сам сайт также адаптирован для использования на мобильных устройствах.

Этот интернет-ресурс, ставший первым русско-казахским онлайн-переводчиком, входит в число топовых сайтов в Казнете и, по сути, является единственным качественным электронным словарем и переводчиком в Казахстане.

На сегодня база электронного словаря содержит более 400 тыс. слов и выражений. Ежедневно этот онлайн-сервис посещают около 50 тыс. интернет-пользователей. Аудитория сайта ежемесячно увеличивается на 5%, совершая переводы более 25 тыс. слов и словосочетаний в день. Профессиональными дикторами озвучено более 16 тыс. казахских слов, благодаря чему пользователи могут послушать правильное произношение слов носителем казахского языка. Основные посетители сервиса – это взрослые, которые сталкиваются с проблемами перевода или изучения казахского языка, в их числе много офисных работников и самих переводчиков, а также школьники и студенты, использующие онлайн-словарь при выполнении учебных заданий.

– Казахский язык – очень богатый, красивый и музыкальный. В нем много фразеологизмов и крылатых выражений, а поговорки и пословицы на казахском языке вошли в сокровищницу мировой культуры. Примечательно, что sozdik.kz стремится переводить их не дословно, а по смыслу. Решению этой задачи способствует постепенное пополнение словарной базы сайта, – отметил его создатель.

Этот нужный и важный в продвижении государственного языка проект Евгений Чуриков создавал не по долгу службы, а по своему желанию и за свои деньги. Лишь единожды был получен грант от казахстанского представительства международного фонда, также проекту помог один из казахстанских банков, разместив на сайте рекламу своих услуг. Привлеченные средства пошли на совершенствование и пополнение словарной базы, улучшение программной части сервиса. К работе над повышением качества контента были привлечены преподаватели казахского языка, которые выполнили проверку основной словарной базы. В настоящее время проект существует за счет размещения баннерной рекламы на сайте.

– Совершенствование и пополнение словарной базы сайта sozdik.kz продолжается, – подчеркнул Евгений Чуриков. – В наших планах – внедрение новых полезных сервисов.