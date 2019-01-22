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Словарный запас
Марина Михайлова
Про Евгения Чурикова можно без преувеличения сказать, что он прирожденный программист. В 1996-м с отличием окончил Алматинский энергетический институт, потом учился в магистратуре КИМЭП. Стажировался в США по направлениям «Бизнес для Алматы» и «Коммерциализация программного обеспечения». Работал веб-программистом и региональным разработчиком программного обеспечения в Совете по международным исследованиям и обменам, оказывал консультационную помощь и проводил курсы по разработке веб-сайтов для Казнета.