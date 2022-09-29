Слово о наставнике и первооткрывателе

Вышла в свет книга «Творчество Мухтара Ауэзова в искусстве», посвященная 125-летию со дня рождения известного казахстанского писателя, драматурга и ученого.

Авторами научно-методи­чес­кого пособия выступил педагогический тандем в составе каратауского филолога Фатимы Оразбековой и таразского историка и филолога Армана Шауханова, в багаже каждого из которых насчитывается более 10 авторских и совместных литературных проектов.

Книга состоит из четырех разделов, раскрывающих творчество Мухтара Ауэзова в искусстве, его жизнь и отношения с друзьями, мысли и образ в работах мастеров кис­ти, графиков и скульпторов...

В ней собраны также статьи педагогов о жизни и творчестве великого классика казахской литературы, написанные в разные годы. Они охватывают все грани творческой деятельности Мухтара Ауэзова – от кино и балета до драматургии и литературы. Кроме того, затронуты его педагогическая деятельность и философия жизни, которой он охотно делился в своих произведениях. Авторы приводят наиболее популярные цитаты писателя, ими также систематизированы его высказывания об Абае Кунанбаеве.

В издании подробно рассмат­ривается первая казахская пьеса «Еңлік-Кебек», написанная Мухтаром Ауэзовым еще на заре своей молодости. Об этой трагической истории любви позже писатель вспомнит в своем известном романе «Путь Абая».

Примечательно, что один из блоков посвящен воспоминаниям предков одного из авторов – Фатимы Оразбековой, представителей семейства Кутжановых, которые были связаны с Мухтаром Ауэзовым дружескими узами и являлись надежным источником информации для эпопеи «Путь Абая», внося вклад в сбор сведений о традициях и быте рода Тобыкты. Особый интерес представляют эпизоды, когда они принимали у себя Мухтара Ауэзова в 1945 году в дни празднования 100-летия Абая в Карауле.

В книге также рассказывается о взаимоотношениях Мухтара Ауэзова с коллегой по цеху и полководцем Бауыржаном Момышулы, приведены высказывания зарубежных дея­телей литературы и культуры о казахстанском писателе, который показан и в качестве хорошего наставника молодого поколения.

В целом ценители творчества Мухтара Ауэзова получили превосходный справочник, содержащий не только биогра­фию казахского классика, интересные факты из жизни, воспоминания его сына

Мурата, но и исторические материалы по созданию ряда опер, в том числе «Абай», «Айман-Шолпан», «Бекет», «Төлеген Тохтаров» и «Еңлік-Кебек», а также балетов «Калкаман и Мамыр» и «Карагоз», в которых принимал участие известный драматург и либреттист.

Мухтар Ауэзов всегда понимал перспективы и большие возможности кинематографа. Именно по этой причине считал, что произведения, созданные писателями, должны быть экранизированы. Он отмечал, что «литература имеет неисчерпаемые богатства, которые можно и должно воспроиз­вести на экране». И в этом плане он также успешно проявил себя в качестве сценарис­та, к примеру, к кинокартинам «Пес­ни Абая» и «Тыл – фронту», а также к фильму «Райхан», поставленному на основе его рассказа «Песок и Аскар».

По его повестям и рассказам также сняты фильмы «Выстрел на перевале Караш», «Серый-Лютый» и «Красавица в трауре». Сюжет проекта «Чинара на скале» взят из неоконченного романа «Племя младое». Об этом и многом другом можно найти информацию на страницах новой книги жамбылских авторов, которая пополнит книжные фонды Дома-музея и Института литературы и искусства им. М. Ауэзова, Академии наук Казахстана, Национальной библиотеки РК, областных библиотек, а также крупнейших вузов страны.

Писатель Ануар Алимжанов однажды подчеркнул: «В каком бы жанре ни работал М. Ауэзов, он всегда восхищал не только глубиной философской мысли, но и художественным совершенством своих произведений».

– Как видно, талант Мухтара Ауэзова многогранен. Этим его творчество вдвойне интересно. Мы постарались собрать и систематизировать весь имеющийся материал. Уверен, что книга будет полезной тем, кто интересуется жизнью и деятельностью Мухтара

Ауэзова, в том числе педагогам при подготовке тематических занятий, исследователям, для которых мы собрали воедино имеющие­ся источники информации о писателе, журналис­там – при написании статей, а студентам и школьникам – во время подготовки научных работ, курсовых проектов и рефератов, – резюмировал Арман Шауханов.