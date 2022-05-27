Фото пресс-службы Президента РК
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Сложившаяся геополитическая ситуация будет иметь продолжительный характер – Токаев
Диасов Ораз
корреспондент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что геополитические потрясения внесли серьезные коррективы в развитие мировой экономики. В этой связи он предложил две инициативы по выходу из текущего кризиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Геополитические потрясения внесли серьезные коррективы в развитие мировой экономики. В этом году Международным валютным фондом прогнозы роста мировой экономики снижены до 3,6 %, а Всемирной торговой организацией - до 2,8 %», - сказал Токаев.

Между тем, по его оценке, в условиях глобальных и региональных вызовов совместными усилиями стран-участников ЕАЭС с успехом преодолеваются преграды, обеспечивается макроэкономическая стабильность и динамика роста.

«О серьезных достижениях во внешней торговле уже отмечено в выступлениях моих коллег. От себя отмечу, что за годы деятельности Союза взаимная торговля Казахстана увеличилась на 33 %, а экспорт - на 55 %. В Казахстане работает более 15 тысяч совместных предприятий, и их количество продолжает расти», - подчеркнул Президент.

Данные показатели, по его словам, свидетельствуют об успешности интеграционного взаимодействия.

«Считаю важным, чтобы общие усилия и далее были направлены на динамичное развитие торгово-экономического сотрудничества во благо наших граждан. В этом вижу гарантию укрепления нашего коллективного иммунитета перед лицом глобальных вызовов. Наблюдаемая сегодня санкционная конфронтация является беспрецедентной по своей сути и последствиям. Надо понимать, что сложившаяся геополитическая ситуация будет иметь продолжительный характер, и к этому надо быть готовыми», - заявил Глава государства.

В этой связи он предложил две инициативы по выходу из нынешнего кризиса.

«Предлагаю рассмотреть две инициативы Казахстана, отвечающие на наш взгляд, текущим реалиям и потребностям интеграционного объединения. Первое. В декабре 2020 года нами был принят ключевой документ союза – стратегия развития ЕАЭС. С целью ее реализации начата работа по выстраиванию взаимовыгодной кооперации и торгово-экономических связей в приоритетных отраслях. Теперь нужны реальные проекты и конкретные результаты. С нашей точки зрения для этого следует ускорить завершение совместных проектов стран-членов ЕАЭС, а также инициировать новые инвестиционные проекты», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Требуется, по его словам, также усилить взаимодействие по линии бизнеса, усовершенствовать так называемые скоростные трансконтинентальные коридоры и, тем самым, обеспечить их региональную и глобальную конкурентоспособность.

При этом, особое внимание он предложил уделить вопросу формирования комфортных условий для релокации иностранных компаний, с учетом санкционного контекста.

«Даже мировые гиганты прекрасно понимают преимущество геоэкономического расположения ЕАЭС, к тому же, невозможно игнорировать потенциал нашего 180-миллионного потребительского рынка. Данные меры предлагаю реализовать в течение 12-ти месяцев. Работу можно выстроить, на наш взгляд, в рамках рабочей группы высокого уровня под руководством профильного члена – министра коллегии ЕЭК. Промежуточный доклад рабочей группы предлагается рассмотреть в декабре этого года. Важно расширение и углубление экономического сотрудничества с третьими странами и интеграционными объединениями. Сегодня мы даем старт переговорам по заключению соглашения о свободной торговле с Индонезией. Ведутся переговоры с Индией, на стадии проработки - соглашение с Монголией. Заданный вектор в текущих условиях обретает особую актуальность. Поэтому комиссии и правительствам, на мой взгляд, следует ускорить данную работу», - резюмировал Глава государства.

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