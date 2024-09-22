Службы безопасности со всего мира обеспечат охрану участников Генассамблеи ООН

Для участия в мероприятиях ООН в Нью-Йорк прибывают более 140 мировых лидеров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Голос Америки

Фото: AP/Stefan Jeremiah

На этой неделе в Нью-Йорке начинает свою работу 79 сессия Генеральной Ассамблеи ООН, во время которой представители правительств разных стран обсудят пути решения нескольких важнейших глобальных проблем, среди которых урегулирование конфликтов и укрепление мира и безопасности на планете, права человека, ядерное оружие, цифровые технологии и изменение климата.

Для участия в мероприятиях Генассамблеи в Нью-Йорк приезжают более 140 лидеров со всего мира, в том числе из стран, охваченных действующими вооруженными конфликтами.

На ГА ООН ожидаются премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Палестины Махмуд Аббас, а также президент Украины Владимир Зеленский. Владимир Путин не будет присутствовать на сессии, но направит туда министра иностранных дел Сергея Лаврова.

С таким количеством президентов, премьер-министров, монархов и других высокопоставленных лиц в одном городе и под одной крышей в одно и то же время - это мероприятие становится самым сложным для работающих на нем служб безопасности. Начальник патрульной полиции Нью-Йорка Джон Челл заявил, что департамент уже зарегистрировал более 4000 акций протеста, и еще больше ожидается на следующей неделе.

Совместно с полицией Нью-Йорка и Службой безопасности и охраны ООН Секретная служба США разработала план обеспечения безопасности, включающий в себя не только кортежи и охрану, но и использование вертолетов, патрульных катеров полиции Нью-Йорка, дюжину команд К-9 по поиску взрывчатки, перекрытие дорог и перенаправление движения.

Секретная служба привлекает к мероприятию агентов со всего мира. Береговая охрана ограничивает доступ к реке вблизи штаб-квартиры ООН, а Федеральное авиационное управление закрывает воздушное пространство.

Командный пункт контроля за безопасностью мероприятий круглосуточно укомплектован сотрудниками службы безопасности ООН, которые работают в 12-часовые смены на время нахождения в городе мировых лидеров.

Секретная служба, полиция Нью-Йорка и Госдепартамент будут иметь собственные командные центры - в Бруклине, на One Police Plaza на Манхэттене и в зале для торжественных мероприятий соседнего отеля.

Полиция Нью-Йорка, крупнейшая в стране, имеет свой Объединенный оперативный центр, оснащенный оборудованием для передачи офицерам в режиме реального времени данных с камер наблюдения, беспилотников и вертолетов, а также другой важной информации.