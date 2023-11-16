Служить в резерве

Как отмечается в заключении к законопроекту, вносятся поправки в Уголовный и Трудовой кодексы, законы РК «О мобилизационной подготовке и мобилизации», «О воинской службе и статусе военнослужащих»,

«О противодействии коррупции», «О государственной службе Рес­публики Казахстан», направленные на гарантированное обеспечение воинских частей людскими ресурсами и создание боеготовых резервных сил.

Законопроект предусматривает также нормы, регламентирующие наделение лица, поступающего на воинскую службу в резерве, статусом военнослужащего, проходящего воинскую службу в резерве, механизм отбора и приема на воинскую службу в резерве, права и обязанности военного резервиста, порядок прохождения воинской службы в резерве, а также социальное обеспечение и обеспечение всеми видами довольствия военных резервистов и увольнение со службы в резерве.

Кроме того, проект закона устанавливает предельный возраст состояния на воинской службе в резерве, порядок прохождения занятий и сборов военными резервистами, а также ответственность военных резервистов за причинение ущерба в период прохождения службы в резерве. Законопроект также предусмат­ривает изменения и дополнения в части регулирования трудовых отношений между работодателем и военным резервистом, а также отнесение военного резервиста к категории субъектов воинских уголовных правонарушений.

Министр обороны РК Руслан Жаксылыков при этом добавил, что службу в резерве предлагается ввести с 2025 года.

В ходе обсуждения законопроекта депутат Павел Казанцев попросил внятно пояснить, чем вызвано введение такого вида армейской службы в стране и какова практика в этом вопросе у наших соседей по СНГ и в мире. Также мажилисмена интересовала цена вопроса.

Руслан Жаксылыков ответил, что в первую очередь законопроект направлен на совершенствование мобилизационной подготовки нашего государства.

– Как вы знаете, ни одно ведущее государство в мире, даже с развитой экономикой, не в состоя­нии содержать армию полного комплекта. Это очень дорого. Исходя из этого, первоочередной задачей определяется служба в резерве. Закон о службе в резерве существует в США, Великобритании, Франции, Италии, у наших соседей: в России, Беларуси, Украине. По сути, мы сейчас догоняем эти государства. Конечно, служба в резерве для нас новая. Мы планируем ее формировать в 2025 году. Для этого необходимо в первую очередь решить все социально-бытовые вопросы, законодательное обеспечение и материально техническое обеспечение. Планируется на первоначальном этапе призвать порядка двух тысяч резервистов. Они, в первую очередь, узкие специалисты, – пояснил глава Минобороны.

Что касается денег, то выяснилось, что за ценой разработчики не постояли. В год потребуется более 3,5 миллиарда тенге на содержание двух тысяч резервистов.

– В последующем, когда мы систему отладим, мы пойдем на увеличение. Соответственно будет закладываться и бюджет. Эти 3,5 миллиарда тенге уже поддержаны на республиканском уровне и заложены в бюджет на 2025 год, – пояснил министр.

Депутат Ринат Заитов констатировал, что в армию в основном берут парней из глубинки. А представителей так называе­мой «золотой молодежи», сыновей высокопоставленных чиновников в армейской форме вы не увидите, сказал депутат, обращаясь к министру обороны, и даже предложил написать отдельную норму об обязательном призыве сыновей чиновников. Но Руслан Жаксылыков с этим не согласился.

– Я бы хотел привести пример. Бывший министр внутренних дел, генерал-покловник Калмуханбет Касымов, сам за ручку привел двух родных племянников в армию служить солдатами. Сын уважаемого экс-сенатора Мухтара Кул-Мухаммеда по окончании престижной школы пошел служить солдатом срочной службы десантно-штурмовой бригады и сейчас курсант военного училища США. Разве это не пример? Выделять отдельную норму для сыновей министров и депутатов нет смысла – закон един для всех! Но кто и как эту норму реализует, давайте спросим себя в первую очередь, – резонно заметил министр.

Согласно повестке, Мажилис принял поправки по вопросам совершенствования сферы недропользования. С целью законодательного регулирования контроля за недрами депутатами внесены поправки, предусматривающие обязательное предоставление права недропользования на основании прямых переговоров по крупным месторождениям нацио­нальной компании в области углеводородов с долевым участием пятьдесят и более процентов. Для поддержания эффективной эксплуатации старых месторождений внесены поправки, предусмат­ривающие введение критерия «истощающегося месторождения» и нового контрактного обязательства «инвестиционное обязательство недропользователя».

Для ускоренного вовлечения залежей, расположенных на смежных участках недр, находящихся в пользовании у одного недропользователя предусмотрены поправки, направленные на возможность увеличения участка недр в пределах границ другого участка недр.

Также депутатами предложено расширить полномочия компетентного органа в части определения порядка реализации пилотных проектов по автоматизации мониторинга выполнения недропользователями обязательств по контракту (лицензии) на недропользование, процедуры предоставления через информационные системы права недропользования, регистрации перехода или залога права недропользования и объектов, связанных с правом недропользования.

Ратифицировали также депутаты документ, который позволит казахстанским детям подавать жалобы в Комитет ООН по правам детей и приняли закон о специальных выплатах горнякам. Изначально законом регламентировалась деятельность общественных организаций. В ходе рассмотрения документа закон был расширен и теперь поправки вносятся по вопросам общественных объединений и социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда.

Как отметил депутат Нартай Сарсенгалиев, в ходе работы над законопроектом во исполнение Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентяб­ря 2023 года Правительством письмом от 30 октября 2023 года было предложено внести в данный законопроект ряд поправок, направленных на социальную защиту лиц, занятых на работах с вредными условиями труда.

– В ходе работы над законопроектом предложенные нормы депутатами были существенно доработаны и введена следующая модель: в Социальный кодекс внесены нормы по введению специальной социальной выплаты лицам, занятым на работах с вредными условиями труда. Данная выплата будет осуществляться при достижении лицами 55 лет, наличия уплаты за них обязательных профессио­нальных пенсионных взносов в совокупности не менее 7 лет и прекращения ими трудовой дея­тельности на работах с вредными условиями труда, – пояснил депутат.

Выплата будет состоять из специального профессионального государственного пособия из респуб­ликанского бюджета в размере двух прожиточных минимумов, профессиональной выплаты за счет средств работодателя в размере одного прожиточного минимума, страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитета из страховых организаций в размере одного прожиточного минимума и пенсионной выплаты, сформированной за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов из Единого накопительного пенсионного фонда.

– Также определено право этих граждан самостоятельно определить время изъятия пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов в 55 лет или в 63 года. Специальная социальная выплата будет производиться до достижения пенсионного возраста, – продолжил мажилисмен.

Также внесены соответствующие изменения и дополнения в Трудовой кодекс. Кроме того, предложены нормы по совершенствованию системы обязательного страхования от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей, которыми предусмотрено возмещение страховыми организациями расходов работодателя на превентивные меры в пределах до 6% от суммы страховой премии, возмещение страховыми организациями расходов на реабилитационные меры в пределах до 6% от суммы страховой премии, возмещение страховыми организациями санаторно-курортного лечения пострадавшего работника в размере до 100 МРП, исключение вины работника при определении размера возмещения вреда, то есть страховой выплаты, в результате несчастного случая.

– Предложены нормы по социальной поддержке отдельных категорий лиц, пострадавших на производстве. Кроме того, во исполнение поручения Президента, предусматривается компетенция Правительства на разработку методики по определению минимального размера месячной заработной платы, – добавил Нартай Сарсенгалиев.