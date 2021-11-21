«Слышащее государство» в действии

Александр Бри

Встречи проводились с целью наладить открытый диалог руководителей центральных государственных органов с представителями неправительственного сектора.

Как отмечают организаторы, впервые за всю историю проведения гражданских форумов во встречах с активистами принимало такое количество руководителей центральных госорганов. С ними встретились министр финансов Ерулан Жамаубаев, председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, министр образования и нау­ки Асхат Аймагамбетов, министр юстиции Марат Бекетаев, министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, министр нацио­нальной экономики Асет Иргалиев, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова, заместитель министра внутренних дел Мурат Баймукашев, первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, вице-министр энергетики Асет Магауов, первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов.

Таким образом госорганы стали более открытыми во взаимодействии с обществом. Причем диалог идет не только с целью повышения осведомленности общественности о реализуемых государством программах и инициативах. Госструктуры принимают во внимание и берут в работу предложения и рекомендации гражданского сектора, что говорит об успешной реализации принципов «слышащего государства». Взаимодействие с НПО дает возможность оперативно реагировать и решать актуальные вопросы населения.

В ходе состоявшихся встреч обсуждались вопросы взаимодействия государства и гражданского общества в сферах здравоохранения, охраны окружающей среды, профилактической работы по ликвидации преступлений и ЧС, разработки соответствующих рекомендаций и планов совместных действий по противодействию коррупции и коронавирусной инфекции, развития агропромышленного комплекса, широкого использования цифровых технологий, во­зобновляемых источников энергии... Видео­записи обсуждений доступны в аккаунтах Гражданского форума в Facebook и YouTube.

Встречи проходили в преддверии Х Граж­данского форума, который стартует в столице Казахстана в онлайн-формате 22–24 ноября и продолжит работу в Алматы 25–26 ноября уже в офлайн-формате.

Мероприятия форума посвящены вопросам развития демократических процессов, реализации в Казахстане целей устойчивого развития ООН, а также основным задачам социума, государства и бизнеса в их достижении. Программа охватывает широкий спектр тем.

Также в рамках форума будут организованы более 30 дискуссионных площадок, экспертных обсуждений, фасилитационных и панельных сессий.

Популярное

Все
Мбаппе и Холанд раскачивают мундиаль
История ожила в «цифре»
Первые ракетки страны стартовали с побед
Ночь – не время для детских прогулок
Подиум для всех
Под властью резца
Пластиковые отходы – в дело
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
От дипломатии признания к дипломатии влияния
Основа формирования профессионального судейского корпуса
Мощности увеличились в три раза
Врачи помогают получить профессию
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан
Конституция открывает эпоху цифровизации законодательства
Европейский вектор
Комплексный план модернизации легкой промышленности
Эстафета чести
Указ Президента Республики Казахстан О назначении выборов в Курултай Республики Казахстан
Дом, в котором живут летчики
Новый этап изучения Улуса Джучи
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Гвардейцы говорят по-казахски
Мост избавил от заторов
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Выручили проливные дожди
Село, которое растет
ОПГ использовала схему оформления кредитов на несуществующие автомобили
Мастер слова
Чемпионат четырех континентов впервые пройдет в Казахстане
Чистая вода для села
Тимур Турлов назвал три ключевых преимущества Казахстана
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Как в Казахстане сформировалась культура страдальчества
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]