«Слышащее государство» в действии

Встречи проводились с целью наладить открытый диалог руководителей центральных государственных органов с представителями неправительственного сектора.

Как отмечают организаторы, впервые за всю историю проведения гражданских форумов во встречах с активистами принимало такое количество руководителей центральных госорганов. С ними встретились министр финансов Ерулан Жамаубаев, председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, министр образования и нау­ки Асхат Аймагамбетов, министр юстиции Марат Бекетаев, министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, министр нацио­нальной экономики Асет Иргалиев, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова, заместитель министра внутренних дел Мурат Баймукашев, первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, вице-министр энергетики Асет Магауов, первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов.

Таким образом госорганы стали более открытыми во взаимодействии с обществом. Причем диалог идет не только с целью повышения осведомленности общественности о реализуемых государством программах и инициативах. Госструктуры принимают во внимание и берут в работу предложения и рекомендации гражданского сектора, что говорит об успешной реализации принципов «слышащего государства». Взаимодействие с НПО дает возможность оперативно реагировать и решать актуальные вопросы населения.

В ходе состоявшихся встреч обсуждались вопросы взаимодействия государства и гражданского общества в сферах здравоохранения, охраны окружающей среды, профилактической работы по ликвидации преступлений и ЧС, разработки соответствующих рекомендаций и планов совместных действий по противодействию коррупции и коронавирусной инфекции, развития агропромышленного комплекса, широкого использования цифровых технологий, во­зобновляемых источников энергии... Видео­записи обсуждений доступны в аккаунтах Гражданского форума в Facebook и YouTube.

Встречи проходили в преддверии Х Граж­данского форума, который стартует в столице Казахстана в онлайн-формате 22–24 ноября и продолжит работу в Алматы 25–26 ноября уже в офлайн-формате.

Мероприятия форума посвящены вопросам развития демократических процессов, реализации в Казахстане целей устойчивого развития ООН, а также основным задачам социума, государства и бизнеса в их достижении. Программа охватывает широкий спектр тем.

Также в рамках форума будут организованы более 30 дискуссионных площадок, экспертных обсуждений, фасилитационных и панельных сессий.