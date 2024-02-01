Смаилов и Мишустин провели переговоры в Алматы

Фото: пресс-служба правительства РК

В Алматы состоялась встреча премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова и председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина РК.

Стороны обсудили широкий круг вопросов межгосударственного сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, промышленной кооперации, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства и образования.

В частности, детально обсуждены вопросы транзита казахстанского угля по территории РФ, а также устранения проблем в части въезда казахстанских перевозчиков в Россию.

Алихан Смаилов подчеркнул, что благодаря политической воле глав двух государств отношения РК и РФ развиваются поступательно, на принципах взаимного уважения.

- Россия является одним из главных торгово-экономических партнеров Казахстана. Об этом свидетельствует внушительный объем товарооборота, который только за 11 месяцев прошлого года составил $24 млрд, — сказал он.

По словам главы правительства, Казахстан уделяет большое внимание развитию межрегионального и приграничного взаимодействия. Эффективной площадкой в этом направлении является Форум межрегионального сотрудничества.

- Уверен, что текущий год будет насыщенным в плане совместных мероприятий и взаимных контактов на различных уровнях. Правительство Казахстана готово развивать полноформатное и взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям, — отметил Алихан Смаилов.

Михаил Мишустин поблагодарил за традиционное гостеприимство и отметил, что Россия придает приоритетное значение вопросам укрепления взаимовыгодных отношений с Казахстаном.