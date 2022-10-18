Смаилов – иностранным инвесторам: Мы всегда открыты к предложениям

Во вторник, 18 октября, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов при президенте РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Открывая мероприятие, премьер-министр отметил, что сегодня казахстанским и зарубежным инвесторам предоставлены равные условия для получения преференций в республике. При этом для дальнейшего улучшения делового климата Правительство приняло новую Концепцию инвестиционной политики до 2026 года, которая будет стимулировать рост производства товаров с высокой добавленной стоимостью.

Он также добавил, что будет продолжена работа по перезагрузке фискального регулирования, повышению эффективности управления государственными финансами, декарбонизации и цифровой трансформации экономики.

Участники заседания рассмотрели отчеты о деятельности совместных постоянных рабочих групп Совета. В частности, обсуждены вопросы реализации инвестиционной политики, энергетики, экологии и нефтегазовой отрасли, цифровизации, трудового законодательства, развития человеческого капитала и привлечения иностранной рабочей силы.

С докладами выступили председатель правления Ассоциации «Казахстанский Совет иностранных инвесторов» Ерлан Досымбеков, глава «ТотальЭнерджис» в РК Фруде Юнес, представитель компании «КНАУФ» в РК Димитри Пропп, управляющий партнер «KPMG» в РК и Центральной Азии Сакен Жумашев, представитель компании «Эни» по Центрально-Азиатскому региону Лучано Васкес.

В обсуждении приняли участие заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, министры энергетики Болат Акчулаков, экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, а также первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков.

Подводя итоги заседания, премьер-министр подчеркнул, что все озвученные инвесторами рекомендации и вопросы будут проработаны.

«Мы всегда открыты к предложениям. По мере возможностей Правительство будет расширять меры поддержки, в том числе налоговые. Ожидаем от членов Совета дополнительные рекомендации по перспективным направлениям сотрудничества, основанные на международном опыте», – заключил Алихан Смаилов.