Смаилов: казахстанцы без хлеба не останутся

Правительство
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В рамках уборочной кампании в Казахстане уже собрано достаточно зерна для полного обеспечения потребности республики в хлебе и муке. Об этом стало известно в ходе заседания правительства РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: kazpravda.kz

Премьер подчеркнул, что текущий год выдался для фермеров очень сложным. Сухое и жаркое лето негативно отразилось на росте и формировании зерновых культур. Затем частые и обильные осадки еще больше снизили урожайность и ухудшили качество зерна.

«Погода также помешала сбору урожая. Уборочная кампания затянулась. Из поступившей на элеваторы пшеницы порядка 40% отнесено к неклассной. Но казахстанцы без хлеба не останутся. С учетом переходящих остатков прошлого года, собранного урожая будет достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка», — сказал Алихан Смаилов.

Он напомнил, что отечественным фермерам была оказана необходимая поддержка со стороны государства.

«Хочу еще раз отметить, что на внутреннем рынке зерна проблем не должно быть. Стабильность наличия муки и хлеба обеспечена через запасы «Продкорпорации» и региональные стабфонды», — подчеркнул премьер-министр.

Вместе с тем глава правительства указал на необходимость активизировать работу по внедрению современных технологий орошения. Это позволит уменьшить водозатраты и повысить урожайность.   

«Требуется уделять особое внимание выращиванию местных сортов, приспособленных к резко континентальному климату нашей страны. Слабо проводится работа по выведению новых сортов пшеницы. Необходимо провести полную перезагрузку аграрной научной системы», — указал он.

#Смаилов #поручение #Правительство #зерно #урожай #хлеб

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