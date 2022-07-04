Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Международное сотрудничество , Правительство
Смаилов – Мишустину: Правительство Казахстана готово к активному диалогу по всем направлениям

На полях XII Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», проходящей в Екатеринбурге, состоялась встреча Премьер-министра РК Алихана Смаилова и Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В ходе встречи Премьер-министр РК отметил, что в этом году Казахстан выступает партнером выставки «ИННОПРОМ», в связи с чем казахстанская сторона представлена официальной делегацией из представителей государственного сектора и бизнес-сообщества.

«Рассчитываю, что наши компании в полной мере воспользуются предоставленной возможностью, чтобы продемонстрировать свои разработки, установить выгодные и перспективные деловые контакты», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан и Россия имеют традиционно высокий уровень взаимодействия по всему спектру межгосударственных связей. Особый характер двусторонних отношений подтверждается и высокой динамикой встреч глав двух государств.

«Правительство Казахстана готово к активному диалогу по всем направлениям нашего взаимодействия, нацеленного на углубление экономического сотрудничества», — отметил Алихан Смаилов.

Россия является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. По итогам 2021 года двусторонний товарооборот вырос почти на треть и достиг $24,2 млрд – это рекордный показатель для казахстанско-российской торговли.

В текущем году положительная динамика сохраняется — за январь-май взаимная торговля выросла почти на 5%, составив $9,2 млрд.

«Ведется системная работа по развитию многоплановых экономических связей между нашими странами. Особая роль в решении широкого круга вопросов двустороннего взаимодействия и увеличения торгового оборота отводится казахстанско-российской Межправительственной комиссии. В этом контексте видится важным своевременная реализация Комплексной программы экономического сотрудничества на 2021-2025 годы», — сказал глава Правительства РК.

Алихан Смаилов добавил, что промышленная кооперация является одним из приоритетных направлений сотрудничества Казахстана и России.

Так, результатом совместных усилий в сфере промышленности являются 13 крупных реализованных кооперационных проектов на $437,8 млн и 9 новых на $3 млрд.

«Важно не снижать эффективность данной работы. Правительство Казахстана настроено продолжать многоплановую работу для обеспечения динамичного развития казахстанско-российского стратегического партнерства по всем направлениям», — заключил Премьер-министр РК.

В своем выступлении Михаил Мишустин отметил, что Правительство России рассматривает дальнейшее укрепление дружбы и партнерства с Казахстаном в качестве безусловного приоритета.

«Наше сотрудничество проверено временем и многократно доказало свою устойчивость к внешним вызовам», — подчеркнул Мишустин.

В ходе встречи главы Правительств обсудили широкий круг вопросов, включая сотрудничество в торгово-экономической, транспортной и гуманитарной сферах.

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