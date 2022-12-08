Смаилов принял участие в запуске торгов акциями "КазМунайГаз"

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов принял участие в церемонии открытия торгов акциями АО «НК «КазМунайГаз» в рамках крупнейшего IPO в истории фондового рынка Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

«С 9 ноября по 2 декабря граждане уже могли купить акции КМГ по цене 8406 тенге на бирже Международного финансового центра «Астана» (Astana International Exchange, AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). После открытия вторичных торгов с 8 декабря также можно будет приобрести акции нефтяной компании на рыночных условиях», – сообщается на сайте премьер-министра.

Выступая на церемонии, Смаилов отметил, что IPO ведущей национальной компании проводится в рамках реализации реформы по дальнейшему разгосударствлению экономики. Общий объем IPO составил порядка 154 млрд тг ($330 млн), количество поданных заявок – порядка 130 тыс., доля инвесторов из Казахстана – более 95%.

«Заявки наших граждан были удовлетворены в приоритетном порядке и в полном объеме. IPO «КазМунайГаза» является одной из крупнейших сделок для фондового рынка Казахстана. Это несет в себе положительный эффект как для развития отечественного финансового рынка, так и для граждан нашей страны», – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, вывод крупных госкомпаний на фондовый рынок повышает их подотчетность и прозрачность перед обществом и акционерами, а также совершенствует инвестиционную культуру и финансовую грамотность населения в целом.

«В скором времени и другие нацкомпании также станут публичными за счет проведения ряда IPO в 2023-2025 годах. Это еще один наш с вами шаг к построению открытой и эффективной экономики в интересах народа Казахстана», – заключил премьер-министр.

В пресс-службе Смаилова напомнили, что с 9 ноября по 2 декабря проводилась подписка на акции КМГ, в ходе чего от инвесторов поступило свыше 129 тыс. заявок на сумму свыше 181 млрд тг. В итоге было принято решение об удовлетворении заявок на сумму свыше 153 млрд тг для недопущения концентрации значительных пакетов акций у отдельных крупных инвесторов. Заявки на покупку акций, поступившие от граждан РК, были удовлетворены в полном объеме. Таким образом, в рамках данного IPO фонд «Самрук-Казына» продает 18 303 584 простые акции КМГ, что составляет 3% от общего количества размещенных простых акций компании.