Смаилов вручил госнаграды ко Дню Республики

В этом году госнаградами отмечено множество педагогов и врачей

Фото: пресс-служба правительства РК

В преддверии национального праздника Дня Республики премьер-министр РК Алихан Смаилов в соответствии с указом президента РК вручил государственные награды сотрудникам государственных органов и организаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Так, орденом «Парасат» награждены председатель Комитета казначейства МФ РК Рахат Токбаев и главный научный сотрудник РГП на ПХВ «Национальная академия образования им. И. Алтынсарина» Жаумбай Караев.

Отмечается, что в этом году госнаградами отмечено множество педагогов и врачей. В их числе разработчики уникальной отечественной системы «QazMedics organ care system», которая позволит казахстанской трансплантологии выйти на качественно новый уровень и повысить шансы на полноценную жизнь для тысяч пациентов.

Орденом «Құрмет» награждены председатель правления НАО «Центр сердца Шымкент» Дархан Суйгенбаев, директор РГП на ПХВ «Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг» МЗ РК Сауле Шайсултанова, главный научный сотрудник РГП на ПХВ «Национальная академия образования им. И. Алтынсарина» Орденбек Мазбаев, а также сотрудники НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»: директор КАД кардиохирургии — Тимур Лесбеков, директор КАД интервенционной кардиологии и радиологии — Марат Арипов, заведующий операционным отделением — Рымбай Калиев, врач-кардиолог — Салтанат Андосова, врачи-кардиохирурги — Асель Медресова и Светлана Новикова.

Обладательницей медали «Ерен еңбегі үшін» стала операционная медсестра НАО «Национальный научный кардиохирургический центр» Марал Шарденова. Благодарность президента РК объявлена председателю правления корпоративного фонда «University Medical Center» Юрию Пя.

Кроме того, ордена «Құрмет» и медали «Ерен еңбегі үшін» вручены сотрудникам министерств сельского хозяйства, энергетики, торговли и интеграции, туризма и спорта, цифрового развития, а также аппарата правительства РК.