Смертельное ДТП произошло в области Жетысу

Один из пострадавших скончался в больнице.

Фото: Kazpravda.kz

В департаменте полиции области Жетысу сообщили о смертельном ДТП в Аксуском районе с участием автомашины Mitsubishi Montero Sport, передает Kazpravda.kz.

По данным полицейских, на 50 км трассы Колтабан - Матай 63-летний водитель потерял управление и допустил опрокидывание своего внедорожника.

С места происшествия госпитализировали двух мужчин (водитель и пассажир), один из которых скончался в больнице.

"Факт ДТП расследуется согласно статье 345 УК РК. Обстоятельства дорожной аварии и причина потери водителем рулевого управления выясняются", - добавили в полиции.