Смертельное ДТП произошло в области Жетысу
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Один из пострадавших скончался в больнице.
В департаменте полиции области Жетысу сообщили о смертельном ДТП в Аксуском районе с участием автомашины Mitsubishi Montero Sport, передает Kazpravda.kz.
По данным полицейских, на 50 км трассы Колтабан - Матай 63-летний водитель потерял управление и допустил опрокидывание своего внедорожника.
С места происшествия госпитализировали двух мужчин (водитель и пассажир), один из которых скончался в больнице.
"Факт ДТП расследуется согласно статье 345 УК РК. Обстоятельства дорожной аварии и причина потери водителем рулевого управления выясняются", - добавили в полиции.