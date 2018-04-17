​Смертельное ДТП

В Риддере под колесами иномарки, управляемой заместителем акима города, погиб 19-летний парень. ДТП со смертельным исходом прои­зошло в минувшее воскре­сенье, 15 апреля. Около 9 часов вечера водитель BMW Х5, двигаясь по улице Айдарханова, сбил идущего по обочине парня. Пешеход скончался на месте до приезда «скорой». Как сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Восточного Казахстана, в ходе разбирательства выяснилось, что находившийся за рулем 45-летний мужчина был пьян. И это не рядовой горожанин, а госслужащий, заместитель акима Риддера.

– Водитель задержан и водво­рен в изолятор временного содержания, – рассказали в ДВД. – Начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК – нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Расследование взято на особый контроль начальником департамента.