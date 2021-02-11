Смотри чем дышишь

Символы неблагополучия

Тема экологического бедствия Алматы стала той притчей во языцех, на которой окрепло целое поколение экоактивистов. За чистый воздух в населенном пункте долгие годы бьются экологи, медики, общественники. Но, видимо, проблеме нужно было перерасти за пределы, чтобы мегаполис, наконец, признали самым загрязненным городом страны и начались осмысленные движения по его спасению.

С начала прошлого года воп­рос, как минимизировать загрязнение окружающей среды мегаполиса, решали едва ли не на всех уровнях. И обсуждение это существенно отличалось от прежних. Во-первых, потому что к нему допустили общественность, во-вторых, обсуждалась программа, составленная из конкретных и реалистичных планов. А в подтверждение серьезности намерений уже в октябре Правительство одобрило проект газификации алматинской ТЭЦ-2 – одного из печальных символов экологического неблагополучия города.

На недавней встрече с алматинцами министр экологии Маг­зум Мирзагалиев представлял уже сверстанный программный документ.

– Качество атмосферного воздуха Алматы обусловлено выбросами теплоисточников – ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, негазифицированного частного сектора и транспортной загруженностью автодорог. Для комплексного решения этих проблем в прошлом году нашим министерством совместно с акиматом разработана Дорожная карта, куда включены 22 мероприятия, – сообщил министр.

Пунктами особой важности в этом списке стали газификация ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, газоснабжение прилегающих к городу районов частной застройки, перевод общественного транспорта и автотранспорта коммунальных служб на компримированный природный газ.

Деревья, газ и LED-экраны

Заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов основными называет те же самые источники загрязнения воздуха, в общей массе только в прошлом году они отправили в окружающую среду около 140 тыс. тонн отравляющих веществ.

В Дорожной карте по оздоровлению экологии Алматы городскому акимату отведено 16 мероприятий, 7 из которых, по словам замакима, уже выполнены, остальные остаются в работе.

К примеру, программа озеленения в прошлом году была проведена с особым размахом. Прежде всего, удалось закончить инвентаризацию растущих в городе деревьев и выяснить, что зеленый парк на четверть нуждается в обновлении. Но и высадить по осени удалось рекордное количество саженцев – показатель по обеспеченности зелеными насаждениями вырос до 7,7 кв. метра на человека, хотя до норм СНиПа он пока еще сильно не дотягивает.

– С января прошлого года в городе введен запрет на закуп автобусов и техники для коммунальных служб на дизельном и бензиновом топливе, – сообщает Ерлан Кожагапанов. – На маршрутах запущено 17 электробусов, в этом году выйдут еще 39 единиц такой техники. Весной начнется установка экопостов на въездах в город, где будут производить замеры выхлопов автомобилей.

Газификация частного сектора в Алматы, по сведениям акимата, достигла максимума – 99% жителей города обеспечены газом. Но проблемой остается негазифицированный жилой фонд на прилегающих к городу территориях – примерно 170 тыс. домов, где используют угольное отопление, и это оказывает прямое воздействие на качество воздуха в городской черте.

Еще одна новинка минувшего года – заработал системный мониторинг окружающей среды для широкого информирования горожан: данные по загрязнению воздуха, почвы и воды напрямую с датчиков выводятся на 49 LED-экранов, установленных в самых оживленных местах Алматы.

На новый лад

И все-таки прорывом всей новой экологической кампании можно считать проект модернизации ТЭЦ-2. О газификации теплоэнергоцентрали, которая обеспечивает 75% потребности города в теплоснабжении и электроэнергии, говорилось так долго и безрезультатно, что, казалось, идея эта никогда не сдвинется с «мертвой точки». Но долгожданное случилось.

– Проект находится на стадии госэкспертизы технико-экономических обоснований, – говорит Нурлан Мухамед-Рахимов, председатель правления АО «АлЭС», в структуру которого входит ТЭЦ-2.– Модернизацию котлов планируем завершить к 2025 году, начав строительство в ­2023-м. Будем опираться на опыт реконструкции ТЭЦ-1. Четыре года ­назад она переведена на сжигание природного газа, что позволило снизить выбросы в атмосферу до 500 тыс. тонн.

В планах газификации стоит еще один объект. ТЭЦ-3 зачас­тую выпадала из поля зрения, поскольку территориально относится к Алматинской области. По этой же причине вплоть до прошлого года не учитывалась и доля этого теплового источника в общем балансе выбросов вредных веществ, хотя его влияние на окружающую среду, особенно в нижней части города, всегда было очевидным.

После разработки ТЭО и положенных конкурсных процедур проект будет вынесен на общест­венные слушания. На этот счет новый Экологический кодекс делает четкий расклад – общественность должна вовлекаться в осуществление проекта с экологической составляющей на всех его этапах.

Кстати, при обсуждении планов реконструкции ТЭЦ-2 именно экологические активисты затеяли спор. Из четырех предложенных вариантов они выбирали строительство нового современного комплекса «с нуля». В итоге же выбор оказался в пользу модернизации котлов старой ТЭЦ с переводом их на газ.

– Нужно понимать, что ­ТЭЦ-2 – это целый и единый комплекс, включающий не только основное, но и вспомогательное оборудование, подводящую и отводящую инфраструктуры, его невозможно расчленить или хотя бы на время остановить, – объяс­няет руководитель компании «АлЭС». – Вариант строи­тельства энергетического острова тоже рассматривался, но под него не нашли площадки, и в этом случае пришлось бы ­вырвать работающую станцию из ­технологической цепочки теп­лоснабжения города. В условиях производства, работающего все 365 дней в году, такое нереально. Поэтому реконструкция вполне приемлема, она будет поэтапной, от одного котла к другому.

Карман шире

Не будем скрывать, привлекательности проекту модернизации старой теплостанции добавила еще и его относительная дешевизна. Но именно относительная.

В «голом» виде реконструкция оборудования ТЭЦ-2 с переводом его на голубое топливо оценивается чуть меньше чем в 100 млрд тенге. Приплюсуем затраты на прокладку внешнего газопровода, учтем более высокий тариф на природный газ в сравнении с ценами на местный уголь – и энерготовар для конечного потребителя может оказаться совсем даже не дешевым. Ведь понятно, сколько бы ни стоил проект, оплачивать его придется через новые расценки на тепло и горячую воду.

– Было предложено четыре варианта для выбора наиболее оптимального, потому что это большие затраты, – высказывается Айгуль Соловьева, председатель правления Ассоциации экологических организаций Казахстана. – Но я хочу попросить, чтобы алматинцы подошли к этому с ответственностью. Переход на газ потребует повышения тарифов, к чему надо отнестись с пониманием. Если мы хотим дышать чистым воздухом, то за это придется платить.

Сколько платить и за что, говорить пока рано. Если проект ­планируется завершить в 2025 году, то и тарифы «из-под реконструкции» стоит ждать не раньше, чем через четыре года. По расчетным данным, которые озвучивает АО «Самрук-Энерго», после перевода ТЭЦ-2 на газ расчетный тариф на тепловую энергию для потребителей может увеличиться на 20–25%. Но, как говорится, не факт.

А пока есть время, стоит попробовать разобраться, что предложенные новации обещают для экологии Алматы. И это, оказывается, тоже непростая задача.

Выхлопы или выбросы?

Нет сомнений, с переводом ТЭЦ на газ выбросы загрязняющих веществ в атмосферу уменьшатся. А вот насколько, понять с наскоку не получится.

Владельцы двух городских теп­лоэнергоцентралей называют цифру в 30–35%, такую часть в общей массе вредных примесей якобы выдают оба теплоисточника. Общественники же называют именно ТЭЦ главными загрязнителями воздуха. За ними идет частный сектор, где в негазифицированных домах топят печи дровами, углем, а то и резиновыми покрышками, и только потом следует автотранспорт.

– Сейчас нам продемонстрировали слайды, где говорится про 50% выбросов от автомобилей, – замечает известный в Алматы экозащитник Павел Плотицын. – Предыдущий аким говорил про 80%, потом «сторговались» на 70. А проблема состоит в том, что выбросы рассчитываются по устаревшей методике. Мало того, никто не проводит научных исследований, поэтому в анализ включается, например, относительно безвредный углекислый газ. Понятно, это автоматически увеличивает долю автомобильных выхлопов в общем «пироге», хотя в реальности углекислый газ не является частью смога.

О несовершенстве расчетных методик говорят многие. Например, в независимом экологическом фонде Air Vision давно предлагают внедрить более адекватные международные стандарты оценки качества воздуха и других сред. А во избежание разногласий в определении основного источника загрязнения воздушного бассейна имеет смысл провести инвентаризацию опасных веществ, чтобы проще определять вклад каждого загрязнителя.

Ну, а пока в Алматы не очень получается в полной мере изу­чить ветровой режим, поскольку исследования на этот предмет долгое время не проводились. С одной стороны, всем понятно, что скорость ветра влияет на рассеи­вание загрязняющих веществ в атмосфере, с другой стороны, неясно, куда это знание приложить. В мегаполисе за годы его энергичной застройки скорость ветра снизилась с 11–12 метров в секунду в 1980 году до 0,2 мет­ра в 2019-м.