Снимали людей с аттракционов с помощью стремянки в парке Актау

В парке Актау отключили электричество: c аттракционов людей снимали с помощью стремянки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lada.kz.

Предприниматели в парка «Акбота» возмутились внезапным отключением электроэнергии, произошедшем 22 июня около 18:00 часов.

Бизнесмены и работники собрались возле акимата Актау.

«Внезапно отключили свет без каких-либо уведомлений. На аттракционах были отдыхающие, которых пришлось снимать с помощью стремянки. В холодильниках тает мороженое. Непонятно, на каких основаниях отключили, задолженности за электроэнергию у нас нет», – возмутился предприниматель.

В отделе предпринимательства выезжали на встречу с предпринимателями и обещали содействие.