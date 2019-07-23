​Собака взяла след

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Сакен Карипханов, Кокшетау

По части раскрытия преступлений не отстают от полицейских и их надежные четвероногие помощники – служебно-розыскные собаки.

56-летний житель пригородного села Красный Яр обратился в местный отдел полиции с заявлением о краже у него из сарая 8 овец. На место происшествия выехали полицейские со служебно-розыскной собакой по кличке Атош. Пес сразу взял след и привел инспектора-кинолога к дому, в котором находились краденые животные. Вором оказался 40-летний местный житель. Нанесенный им материальный ущерб был оценен в 170 000 тенге.

Как стало известно, чтобы вывезти скот, вор заранее договорился о перевозке груза с водителем «газели». Похищенных овец он привез домой и успел одну отправить на убой, в дальнейшем планировал продать остальных скупщикам мяса. Теперь похищенный скот возвращен владельцу.

А вот другой служебный пес по кличке Дозор помог полицейским обнаружить 27 спичечных коробков с гашишем. В рамках ОПМ «Паутина» и «Кокнар» по подозрению в сбыте наркотиков был задержан 52-летний житель Кокшетау. Он уверял полицейских, что в доме у него нет и быть не может наркотиков, однако Дозор уже в прихожей учуял гашиш, заботливо расфасованный по спичечным коробкам.

Стоит отметить, что Дозор на протяжении уже пяти лет специализируется на поиске наркотиков и, по словам инспектора-кинолога Медета Тасименова, является одним из самых лучших борцов с наркопреступностью среди служебно-розыскных собак Центра кинологической службы. 

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