Казгидромет представил прогноз по засушливости в мае

«Засуха ожидается в Кармакшинском и Шиилийском районах Кызылординской области, в Амангельдинском районе Костанайской области, в Шетском районе Карагандинской области. Умеренно влажными прогнозируются условия в Костанайской области - Карасуский район, в Акмолинской области – Аккольский, Атбасарский, Сандыктауский районы, в Павлодарской области – Актогайский, Успенский районы и окрестности г. Павлодара, в Западно-Казахстанской области – в Бурлинском, Чингирлауском, Сырымском и Каратобинском районах, в Актюбинской области – в Кобдинском районе», - отмечают синоптики.