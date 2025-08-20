Энергоснабжающая организация планирует уравнивание тарифов по группам потребителей во всех обслуживаемых регио­нах – в Караганде, Темиртау, Сарани, Шахтинске, Бухар-Жырауском и Абайском районах. Однако принцип распределения финансовой нагрузки останется прежним: население будет платить по сниженной ставке, бизнес – по средней, а бюджетные организации – по самой высокой. Об этом стало известно на общественных слушаниях, которые прошли в областном центре 13 августа.

– Мы оказываем услуги по элект­роснабжению недавно, с 1 января нынешнего года, – отметил гендиректор ТОО «Қарағанды жарық» Дидар Ахмадин, выступая перед потребителями. – А до этого в нашей области было несколько энергоснабжающих организаций. Пока работаем по тарифам, которые ранее были утверждены департаментом по регулированию естественных монополий для них. Параллельно защищаем свой тариф. Так как мы – единая организация, то и цена у нас будет единая.

В частности, проектный тариф на электроснабжение для населения планируется в размере 24,5 тенге за кВт.ч с НДС. Если его утвердят, то жителям Караганды придется платить за свет больше на 10%, а потребителям из Абая и Шахтинска – только на 1,3%.

Что касается юридических лиц, то здесь ситуация другая. Если будет утвержден тариф в 31,7 тенге за кВт.ч с НДС, как просит услугодатель, то электроэнергия для предпринимателей Караганды подешевеет на 4,6%, а для бизнеса Сарани подорожает на 2,9%.

Были озвучены и основные причины пересмотра тарифов на элект­роэнергию. В первую очередь это рост затрат на покупку электроэнер­гии и ее транспортировку по сетям. Действительно, в начале года свои расценки подняли и генерирующие станции, и владельцы электросетей, а вот тариф для конечных потребителей остался прежним. Из-за этого компания «Қарағанды жарық» несет убытки.

Еще одна причина изменения тарифа – пересмотр снабженческой надбавки. Монополист просит повысить ее, чтобы увеличить зарплаты персоналу, оборудовать надлежащим образом офисы, установить систему видеонаблюдения.

Планы компании «Қарағанды жарық» вызвали бурную реакцию участников общественных слушаний. В частности, бизнесмены считают несправедливым то, что тарифы для юридических лиц по-прежнему остаются выше, чем для населения. Это, по словам представителя Палаты предпринимателей Карагандинской области Андрея Витика, негативно отражается на конкурентоспособности отечественных производителей. Поэтому предлагается ликвидировать разделение по группам потребителей и сделать единый тариф для всех.

Руководитель департамента КРЕМ Кымбат Бейсенов ответил, что все к этому и идет. Однако уравнивание тарифов должно происходить постепенно. Резкие изменения могут дестабилизировать социальную обстановку. Что же касается новых тарифов на электроснабжение, то они будут утверждены к 1 сентября.