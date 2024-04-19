В Астане подписан Договор об углублении союзнических отношений с Кыргызстаном

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1. Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой;



2. Решение шестого заседания Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики;



3. Соглашение между правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций;



4. Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года;



5. Меморандум о взаимопонимании между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и государственным агентством по защите персональных данных при Кабинете министров Кыргызской Республики;



6. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете министров Кыргызской Республики;



7. План мероприятий (Дорожная карта) по развитию автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской границе на 2024-2027 годы.