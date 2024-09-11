Соглашение об обмене биологическим материалом в странах СНГ ратифицировал Мажилис

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал соглашение об обмене биологическим материалом, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, соглашение подписано 20 мая 2022 года в городе Минске.