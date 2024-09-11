Соглашение об обмене биологическим материалом в странах СНГ ратифицировал Мажилис

Мажилис
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал соглашение об обмене биологическим материалом, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, соглашение подписано 20 мая 2022 года в городе Минске.

«Ратификация соглашения позволит объединить усилия государств-участников СНГ по предотвращению распространения инфекционных болезней животных, совершенствованию лабораторной диагностики особо опасных болезней животных, пополнению национальных коллекций микроорганизмов (штаммов) и защиты территорий государств-участников соглашения от эпизоотий», - говорится в заключении.

#мажилис #соглашение #СНГ

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