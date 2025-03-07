Согласно международным требованиям

Предваряя обсуждение повестки, сенаторы рассмот­рели вопрос о назначении члена Высшей аудиторской палаты (ВАП). На эту должность сенаторы назначили Амангельды Исенова. В ходе процедуры голосования было отмечено, что кандидатура предварительно была обсуждена в ходе заседания Комитета Сената по финансам и бюджету.

Законы «О ратификации Соглашения между РК и Государством Катар о взаимной правовой помощи по уголовным делам» и «О ратификации Соглашения между РК и Государством Катар о выдаче» позволят повысить эффективность правового сотрудничества обеих стран по вопросам противодействия преступности и будут способствовать укреплению двусторонних отношений, отмечали депутаты. Документами подробно определены перечень оказываемой помощи, основания для отказа в предоставлении правовой помощи, условия о конфиденциальности и ограничения в использовании сведений или доказательств, полученных во время исполнения запроса.

Также обозначены условия временной передачи арестованных лиц или лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и гарантии их прав на основании запроса о правовой помощи; вручения документов или повесток; обыска и выемки; содействия в процедурах обыска, выемки или конфискации имущества, а также любые другие формы взаимной правовой помощи, не противоречащие национальному законодательству.

В соглашении о выдаче регламентируются вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя государствами для привлечения их к уголовной ответственности. Определены условия и процедура выдачи, отсрочка или выдача лиц на время. Документ устанавливает обязательные основания, когда в выдаче разыскиваемого лица должно быть отказано в любом случае. К слову, выдача собственных граждан договаривающихся государств не предполагается.

Документами предусмотрены основания для отказа в оказании взаимной правовой помощи. Во-первых, если просьба противоречит национальному законодательству и международным обязательствам или может нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, общественному порядку. Во-вторых, оговаривается, если правонарушение является политическим преступлением или связано с политическим преступлением. В связи с этим сенатор Сергей Карплюк напомнил, что в нашем законодательстве нет такого понятия, как «политическое преступление».

– Насколько мне известно, и международное законодательство не содержит какой-либо четкий перечень так называемых политических преступлений. В связи с этим вопрос: как вы будете определять, что является политическим, а что нет, есть ли какие-то критерии таких преступлений? – спросил сенатор.

Заместитель Генерального прокурора Асет Чиндалиев подтвердил: действительно, в национальном уголовном законодательстве нет понятия «политическое преступление». Но эта норма есть в типовых договорах, которые утверждены ООН, и одним из пунктов в этих типовых договорах как раз значится требование в отказе выдачи, если деяние квалифицируется как политическое преступление. То есть Казахстан руководствуется имеющимися международными подходами.

Как отметил в своем комментарии Маулен Ашимбаев, законы призваны укрепить правовое сотрудничество Казахстана и Катара.

– Положения соглашений регулируют условия и процедуры выдачи, а также вопросы оказания правовой помощи. Надеемся, что в дальнейшем данные законы повысят эффективность совместной деятельности двух государств по обеспечению общественной безопасности, – сказал председатель палаты.

В ходе заседания сенаторы озвучили свои депутатские запросы. Так, депутат Нурия Ниязова считает, что уровень квалификации педагогических кадров в стране несет риски как для системы образования, так и для национальных интересов. По мнению сенатора, сегодня в отрасли возник ряд острых проблем, требую­щих неотложного внимания.

– Во-первых, необходимо начать с мер, направленных на повышение качества подготовки педагогических кадров. По данным ОЗП (оценка знаний педагогов, проводимая Национальным центром тестирования МНВО), уровень подготовленности выпускников вузов значительно дифференцируется в региональном и внутрирегиональном разрезе. В 2024 году только 3 490 выпускников, или 45,6 процента, из 7 653 преодолели порог в 50 процентов подготовленности, – констатировала Нурия Ниязова.

Она считает, что налаживание эффективной системы «доучивания» могло бы способствовать исправлению ситуации. Депутат подчеркнула, что качество педагогов напрямую определяет качество образования, при этом вуз и студент несут солидарную ответственность за результат. В случае невозможности подтверждения квалификации при выпуске и сдаче ОЗП требуется обязательное прохождение дополнительной подготовки до достижения необходимых компетенций, как это практикуется в мировых вузах.

Во-вторых, отметила Нурия Ниязова, требует системного анализа проблема нехватки и оценки качественного состава педагогов. В стране отсутствует четкое представление о потребности в педагогических кадрах по регионам, а также системный анализ присвоения квалификации. Также, по ее мнению, представляются недостаточными инструменты государственного регулирования деятельности структур, занимаю­щихся вопросами повышения квалификации педагогических кадров.

– Причем вовсе отсутствуют такие механизмы контроля, как лицензирование провайдеров и мониторинг качества. По данным Министерства просвещения, сегодня более 100 организаций, преимущественно частных, входят в Госреестр по проведению курсов для педагогов. В то же время многие структуры ведут свою деятельность, в том числе через платформы в Интернете, без какой-либо ответственности и отчетности перед профильными организациями. Есть случаи формального проведения ряда курсов. Это ведет к росту бесконт­рольности процесса повышения квалификации учителей, – бьет тревогу сенатор.

Депутат считает, что многочис­ленные случаи передачи образовательных услуг в конкурентную среду привели к серьезным социальным последствиям и точно не способствовали повышению качества образования. Более того, в таких условиях самый главный вопрос: каковы механизмы ответственности?

– Без комплексного внимания к вопросам последовательного формирования частного кластера услуг по повышению квалификации учительских кадров постановка вопроса о переходе к ваучерной системе в этой сфере представляется преждевременной, – сказала депутат.

По ее мнению, нет системности и подотчетности в работе по реа­лизации задачи, поставленной Главой государства по созданию целостного и эффективного кластера профессионального развития казахстанских учителей.

– Важно понимать, что этот рынок становится все более объемным, и вместе с этим возрастают различного рода риски. Причем многие из них так или иначе затрагивают вопросы национальной безопасности, способны нивелировать процесс формирования казахстанской идентичности. В этих условиях отказываться от государственной монополии на деятельность по повышению квалификации педагогов было бы непродуктивным. Наоборот, централизованный государственный контроль и координация системы повышения квалификации казахстанских учителей требует прямого нормативного регулирования, – заявила Ниязова.

Она считает, что эта функция должна быть закреплена за государственным институтом – Нацио­нальным центром повышения квалификации «Өрлеу», подконтрольным и несущим ответственность перед уполномоченным органом и Правительством. В его компетенцию должно входить не только проведение курсов, но и распределение, а также контроль за программами повышения квалификации, реализуемыми другими провайдерами. Это потребует соответствующей нормативной регламентации и проработки данного вопроса.

– В целом системное повышение квалификации педагогических кадров – одна из цент­ральных задач государственной политики Республики Казахстан в области образования на ближайшие годы. При детальной, качественной проработке поднятой в запросе проблематики и реализации соответствующих мер, вне сомнений, откроются новые перспективы не только для нацио­нальной системы образования, но и для развития всего Казахстана, – подчеркнула сенатор.

По мнению Нурии Ниязовой, необходимо разработать механизм, согласно которому выпускники педагогических вузов, не подтвердившие свою квалификацию, обязаны пройти дополнительную подготовку до достижения требуемого уровня. Финансовую ответственность за дополнительные траты при грантовом обучении должен нести вуз, при платном – студент. Также необходимо усилить механизмы регламентации деятельности организаций, предоставляющих услуги по повышению квалификации педагогов, включая проработку вопроса их лицензирования, а также определить и законодательно закрепить функ­ции государственных структур по регулированию, надзору и контролю за процессом повышения квалификации педагогов, обеспечив их ответственность за соответствие программ установленным стандартам.